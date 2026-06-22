باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - نشست خبری مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی وزارت آموزش و پرورش صبح امروز ۱ تیر برگزار شد.
در این نشست رضا روستایی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر تغییر رویکرد از «مچگیری» به «تسهیلگری و هدایتگری»، از اجرای طرح بازدید ۱۰۰ درصدی از مدارس هیئتامنایی و فعالسازی میزهای ارتباطات مردمی در سراسر کشور جهت تسهیل فرآیند ثبتنام دانشآموزان خبر داد.
روستایی با اشاره به برنامههای این وزارتخانه در راستای تحقق برنامه توسعه هفتم و شاخصهای جشنواره شهید رجایی، افزود: امسال در حوزههای ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی، تغییر پارادایم مهمی صورت گرفته است. هدف اصلی ما در تعامل با ذینفعان، اقناعسازی و دوری از نمایش ناکارآمدی است و تاکید جدی بر نگاه پیشگیرانه و هدایتگرانه به جای برخورد تند و خشن با مخاطبان داریم.
بازرسی ۱۰۰ درصدی و نظرسنجیهای علمی
مدیرکل ارزیابی عملکرد گفت: در راستای تسهیل امر ثبتنام، بازدیدهای ۱۰۰ درصدی از مدارس هیئتامنایی مقطع متوسطه اول در سطح کشور در حال انجام است. پیشبینی میشود ظرف سه روز آینده این فرآیند تکمیل شود. همچنین ۱۲ استان که هنوز به سقف ۱۰۰ درصد نرسیدهاند، موظف هستند تا دوشنبه آینده این هدف را محقق کنند.
وی افزود: در راستای سنجش دقیق رضایت مخاطبان، سه نظرسنجی کلیدی از طریق سامانه "مایو" در حال اجراست که شامل ارزیابی آموزش مجازی، آزمون مجازی و همچنین میزان رضایت اولیا از فرآیند ثبتنام دانشآموزان میشود. نتایج این نظرسنجیها نقش راهگشایی در اصلاح فرآیندها خواهد داشت.
تأسیس میزهای ارتباطات مردمی در تابستان
وی همچنین تصریح کرد: بر اساس ابلاغیه نظامنامه ارتباطات مردمی، تمامی ادارات و مناطق استانها موظف هستند در طول فصل تابستان، میزهای ارتباطات مردمی را با هدف تسهیلگری در فرآیند ثبتنام دانشآموزان طراحی و راهاندازی کنند.
شفافیت در آمار پاسخگویی به شکایات
مدیرکل ارزیابی عملکرد در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه آمارهای مربوط به پاسخگویی به شکایات در سال گذشته پرداخت و گفت: «در حوزه پاسخگویی، ما از سه مسیر اصلی اقدام میکنیم. در سامانه اختصاصی وزارت آموزش و پرورش، شکایات اولیا و فرهنگیان بررسی میشود. همچنین در سامانه "سامند" وابسته به ریاست جمهوری، ۱۲۵۱۲ شکایت و در سامانه سازمان بازرسی کل کشور، ۴۲۶۵ مورد مورد پیگیری قرار گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به حجم بالای شکایات در حوزه آزمونهای استخدامی افزود: در سال گذشته، به ۱۱۸۴۰ مورد شکایت در حوزه آزمونهای استخدامی رسیدگی شده است. علاوه بر این، شکایات ارجاعی از سوی مدیران ارشد وزارتخانه و سایر وزارتخانهها به صورت حضوری در میزهای ارتباطات مردمی مدیریت میشود.
روایتگری از فداکاری معلمان در ایام دشوار
وی با اشاره به رویکرد جدید در جمعبندی گزارشها، گفت: امسال در حال جمعبندی گزارشهای مربوط به عملکرد معلمان در ایام جنگ و تعطیلی مدارس هستیم. تلاش بر این است که با نگاهی روایتگرانه، از فداکاریهای موثر معلمان قدردانی شود و امیدواریم این اقدامات مثبت، در شاخصهای ارزیابی عملکرد و جشنوارههای ملی بازتاب داشته باشد.
مدیرکل ارزیابی عملکرد در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص گزارشهای مربوط به دریافت کمکهای مردمی در ازای تحویل کارنامه، با تأکید بر صراحت بخشنامههای وزارتخانه، اعلام کرد: دریافت هرگونه وجه در زمان ثبتنام یا تحویل کارنامه، تحت هر شرایطی ممنوع است. این اقدام نه تنها برخلاف قوانین، بلکه از نظر ما اقدامی بسیار آسیبزا است.
روستایی با اشاره به اینکه برخی مدیران ممکن است به دلیل تنگناهای مالی مدارس به این رویکرد متوسل شوند، تصریح کرد: توجیه مالی، مجوزی برای تخلف نیست. حتی مدارس هیئتامنایی نیز در بازه زمانی ثبتنام، حق دریافت وجه را ندارند. کمکهای مردمی باید صرفاً از طریق کانالهای قانونی و در جلسات تشکیلشده انجمن اولیا و مربیان انجام گیرد.
وی با ارائه آماری از وضعیت فعلی افزود: تا این لحظه ۸۰ مورد شکایت در این حوزه ثبت شده است که از این میان، در ۱۰ مورد پس از مراجعه بازرسیها، مشخص شد که برخی مدیران بر دریافت وجه اصرار داشتهاند که در حال حاضر پرونده آنها برای برخورد اداری در جریان است. همکاران ما در تمام مناطق موظف هستند نظارت دقیق خود را بر این فرآیند اعمال کنند.