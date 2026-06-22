باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در آیین امضای تفاهمنامه همکاری فرهنگی میان شرکت آب و فاضلاب استان فارس و ادارهکل آموزش و پرورش استان ضمن قدردانی از خدمات شرکت آب و فاضلاب استان در تأمین پایدار آب شرب مردم، اظهار داشت: فرصت ارزشمندی فراهم شده است تا موضوع فرهنگسازی مصرف آب در میان دانشآموزان با جدیت بیشتری دنبال شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس با اشاره به شرایط اقلیمی استان افزود: فارس در زمره استانهای کمآب کشور قرار دارد و از این رو توجه به مصرف بهینه آب یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
کلاری خاطر نشان کرد: باید متناسب با گروههای سنی مختلف دانشآموزان، برنامههای آموزشی و فرهنگی مؤثری طراحی و اجرا شود تا اصلاح الگوی مصرف به یک رفتار پایدار در جامعه تبدیل شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس افزود: صرفهجویی در مصرف آب باید به گونهای آموزش داده شود که آثار و بازخورد آن در سطح جامعه مشهود باشد و به تدریج به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود؛ چرا که توسعهیافتگی جوامع ارتباط مستقیمی با نحوه استفاده صحیح از منابع و انرژی دارد و آب نیز به عنوان حیاتیترین سرمایه طبیعی، نیازمند توجه ویژه در این زمینه است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس هم با تشریح گستره خدمات این شرکت در استان گفت: این شرکت مسوولیت تأمین آب شرب ۱۲۲ شهر و بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ روستا در استان فارس را به طور مستقیم برعهده دارد و خدمات آبرسانی به سایر روستاها نیز به طور غیر مستقیم و سیار ارائه میشود.
علی شبانی افزود: در سالهای اخیر به دلیل خشکسالیهای فراوان و از مدار خارج شدن بسیاری از منابع آب شرب، فاصله منابع تأمین آب تا مراکز مصرف در بسیاری از مناطق استان افزایش یافته و این موضوع هزینهها و دشواریهای تأمین آب شرب را بیشتر کرده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای تأمین پایدار آب مردم استان اظهار داشت: با وجود تمامی مشکلات و محدودیتها، به لطف خداوند و تلاش شبانهروزی همکارانم در شرکت آبفا فارس، خدماترسانی به مردم بدون وقفه ادامه داشته و در دو سال اخیر نیز پایداری مناسبی در تأمین آب شرب شهرها و روستاهای استان برقرار بوده است.
شبانی با اشاره به وضعیت بارندگیهای استان گفت: در بارندگیهای اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری، حدود ۳۶۰ میلیمتر بارش در استان به ثبت رسید که نسبت به دوره قبل افزایش قابل توجهی داشته و موجب تغذیه مناسب بخشی از منابع آب سطحی استان شده است.
او با تاکید بر این موضوع که این حجم از بارندگی بسیار خوب است، اما کافی نیست، گفت: این بدان معنا نیست که صرفه جویی در مصرف آب دیگر اولویت محسوب نمیشود، بلکه باید بیش از هر زمان دیگر مورد توجه عمومی قرار گیرد.
شبانی در عین حال افزایش عمق چاههای تأمین آب در بسیاری از مناطق استان را نگرانکننده دانست و افزود: افت سطح منابع زیرزمینی علاوه بر دشوارتر شدن تأمین آب، در برخی مناطق بر کیفیت منابع آبی نیز تأثیر گذاشته است از این رو حفظ شرایط موجود و مدیریت صحیح مصرف آب بیشتر از گذشته اهمیت دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس اصلاح الگوی مصرف را یکی از مؤثرترین راهکارهای عبور از تنشهای آبی عنوان کرد و گفت: دانشآموزان به عنوان آیندهسازان کشور و تأثیرگذارترین گروههای اجتماعی، میتوانند نقش مهمی در انتقال مفاهیم مدیریت مصرف آب به خانوادهها و جامعه ایفا کنند.
شبانی با بیان اینکه شرکت آبفا فارس در کنار منابع تامین آب متعدد، بیش از ۳۲ هزار کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب در سطح استان را مدیریت میکند، اظهار داشت: سرانه شبکهی توزیع و خطوط انتقال آب در استان فارس به ازای هر نفر حدود ۲۶ متر است، در حالی که متوسط کشوری حدود ۸ متر میباشد؛ موضوعی که بیانگر گستردگی خدمات و هزینههای بالای نگهداری و بهرهبرداری از تأسیسات آبرسانی در استان است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس بر ضرورت همگرایی دستگاههای اجرایی و فرهنگی برای مدیریت مصرف آب تأکید کرد و گفت: آموزش، فرهنگسازی و ارزیابی مستمر نتایج برنامههای اجرایی، باید به صورت همزمان دنبال شود تا بتوانیم به اهداف تعیینشده در حوزه مدیریت مصرف دست یابیم.
شبانی همچنین از نتایج مثبت همکاریهای مشترک با آموزش و پرورش طی سالهای گذشته خبر داد و افزود: مدارس استان فارس در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل از آن، هشت درصد کاهش مصرف آب داشتهاند که این موفقیت حاصل تعامل و اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی مشترک میان آبفا فارس و آموزش و پرورش استان است.
در پایان این جلسه، تندیس سقای افتخاری که نماد فعالیتهای فرهنگی موثر و مسئولیتپذیری اجتماعی در حوزه ترویج فرهنگ مصرف صحیح آب است، از سوی شرکت آب و فاضلاب استان فارس به محسن کلاری؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اعطا شد.
بر اساس این تفاهمنامه؛ توسعه، نهادینه سازی وترویج فرهنگ صرفهجویی واصلاح الگوی مصرف آب درمیان دانشآموزان، اولیای انها، آموزگاران، مدیران و سرایداران مدارس استان با اجرای برنامههای آموزشی، فرهنگی، ترویجی و بهرهگیری از ظرفیتها و توانمندیهای آموزش و پرورش، برنامهریزی در دستور کار طرفین قرار خواهد گرفت.
منبع: آموزش و پرورش فارس