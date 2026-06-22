رئیس فدراسیون جودوی ایران گفت: با پیشنهاد استاندار بوشهر این استان میزبان اردوی آینده تیم ملی جودوی بزرگسالان با حضور مربی خارجی خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - آرش میراسماعیلی شامگاه یکشنبه در نشست با استاندار بوشهر با محوریت بررسی راهکارهای توسعه این رشته و ارتقای زیرساخت‌های ورزشی استان بوشهر گفت: حجم اردوهای تیم‌های ملی جودو بالاست و در این راستا نیاز مبرم به خوابگاه داریم تا هزینه‌ها کمتر شود.

وی با بیان اینکه جودوکاران جوان ایران نیازمند تجربه بین‌المللی هستند، یادآور شد: کمر همت بستیم تا اردوهای مشترک طولانی برای جودوکاران و حتی تیم بانوان فراهم کنیم و اگر برنامه‌ها تا ۱۲۰ روز مانده به "ناگویا" ( محل برگزاری مسابقات آسیایی جودو) اجرایی شود، می‌توانیم در بازی‌های آسیایی موفق شویم.

میراسماعیلی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان بوشهر، مسابقات ملی جودو قهرمانی کشور نیز در بوشهر برگزار خواهد شد.

وی همچنین از حمایت‌های استاندار بوشهر از هیات‌های ورزشی این استان، بویژه جودو، قدردانی کرد و از اهدای یک تخته تاتامی استاندارد به ارزش پنج میلیارد ریال به هیات جودوی استان بوشهر خبر داد.

استاندار بوشهر نیز گفت:‌ ورزش نقشی مهم در سلامت عمومی جامعه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد و باید به‌عنوان یک ضرورت مورد توجه ویژه قرار گیرد.

ارسلان زارع با بیان اینکه افتخارات ورزشی متعلق به همه مردم است، افزود: موفقیت‌های ملی و جهانی ورزشکاران موجب افزایش نشاط، امید و همبستگی اجتماعی می‌شود و آثار مثبت آن محدود به یک منطقه یا گروه سنی خاص نیست؛ از این رو باید از این ظرفیت ارزشمند برای پویایی هرچه بیشتر جامعه بهره گرفت.



وی با اشاره به علاقه کودکان، نوجوانان و جوانان استان به ورزش‌های رزمی گفت: با توجه به این ظرفیت، توسعه آموزش‌های تخصصی و فعالیت‌های حرفه‌ای در رشته جودو ضروری است و استانداری بوشهر حمایت‌های لازم را برای توسعه زیرساخت‌های این رشته و فراهم شدن زمینه پیشرفت ورزشکاران بومی انجام خواهد داد.

زارع با اعلام آمادگی استان بوشهر برای میزبانی رویدادهای ورزشی افزود: برگزاری مسابقات ملی جودو و با توسعه زیرساخت‌ها، رقابت‌های بین‌المللی در استان بوشهر می‌تواند نقشی مهم در افزایش گرایش جوانان به ورزش و شناسایی استعدادهای این رشته داشته باشد.

وی ادامه داد: تلاش ما این است که با ارتقای استانداردهای ورزشی، بوشهر به یکی از کانون‌های فعال جودو و میزبانی مطمئن برای رویدادهای مهم این رشته در کشور تبدیل شود.