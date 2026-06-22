سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران از دستگیری یک متهم تحت تعقیب به اتهام قتل عمد و کشف بیش از سه کیلوگرم تریاک در جنوب پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رسول بهرامی سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران گفت: مأموران تیم عملیات کلانتری ۱۵۹ بی‌سیم در جریان گشت‌زنی‌های هدفمند ساعت ۲۲ روز ۲۹ خردادماه، به رفتار مشکوک چهار نفر برخورد کردند که با مشاهده پلیس اقدام به فرار کردند.

وی افزود: مأموران در تعقیب متهمان موفق شدند یکی از آنان را که یک ساک دستی به همراه داشت، به همراه موتورسیکلتش متوقف و دستگیر کنند.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: در بازرسی از ساک همراه این فرد، چهار بسته مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد که پس از توزین، وزن مواد مکشوفه حدود سه کیلوگرم اعلام شد.

بهرامی با اشاره به سوابق متهم اظهار کرد: بررسی‌های تکمیلی نشان داد این فرد به اتهام قتل عمد و همچنین خرید و فروش سلاح گرم تحت تعقیب مراجع قضایی بوده و پیش از این متواری شده بود.

وی تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به همراه مواد مخدر کشف‌شده برای انجام تحقیقات تکمیلی و طی مراحل قانونی به پلیس مبارزه با مواد مخدر تحویل داده شد.

سرهنگ بهرامی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

منبع: پلیس