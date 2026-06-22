سرمربی تیم ملی فوتبال مصر پس از پیروزی مقابل نیوزیلند تأکید کرد که فراعنه با هدف کسب سه امتیاز برابر ایران به میدان خواهند رفت تا به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان- حسام حسن پس از پیروزی ۳ بر یک تیم ملی فوتبال مصر مقابل نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶، اظهار کرد: از زمانی که بازیکن بودم، همواره رویای خوشحال کردن مردم مصر را در سر داشتم. پیش از مسابقه به بازیکنان گفتم ورزشگاه ونکوور برای ما همانند ورزشگاه قاهره و مملو از هواداران مصری است و باید برای کسب پیروزی به میدان برویم.

وی با تمجید از عملکرد شاگردانش افزود: در نیمه دوم به سطحی که از تیم انتظار داشتیم رسیدیم و حتی می‌توانستیم گل‌های بیشتری به ثمر برسانیم. از تمامی بازیکنان به خاطر نمایش شجاعانه و روحیه جنگندگی که در زمین مسابقه نشان دادند، تشکر می‌کنم.

سرمربی تیم ملی مصر همچنین از مسئولان فنی و مدیریتی فدراسیون فوتبال این کشور قدردانی کرد و گفت: موفقیت‌های تیم ملی حاصل تلاش جمعی است و از همه افرادی که در این مسیر نقش داشتند، تشکر می‌کنم.

حسن درباره دیدار حساس تیمش مقابل ایران در هفته پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ تصریح کرد: برای کسب پیروزی برابر ایران به میدان خواهیم رفت. هدف ما کسب سه امتیاز این مسابقه و صعود به مرحله حذفی به عنوان تیم صدرنشین گروه است.

تیم ملی مصر در حال حاضر با چهار امتیاز در صدر جدول گروه G قرار دارد و تیم‌های ایران و بلژیک با دو امتیاز در رتبه‌های دوم و سوم ایستاده‌اند. در هفته پایانی مرحله گروهی، مصر به مصاف ایران خواهد رفت و بلژیک نیز برابر نیوزیلند قرار می‌گیرد.

برچسب ها: حسام حسن ، مصر
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