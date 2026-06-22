باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار روز دوشنبه در مراسم آغاز زنگ فعالیت بازار سرمایه در تابستان با حضور محمدرضا عارف معاوناول رئیسجمهور اظهار داشت: نیاز نیست دولت به بازار سهام پول تزریق کند همین که پای شرکتها میایستد بهترین حمایت از بازار است؛ رویکرد وزیر اقتصاد در حمایت از فعالان بازار ستودنی است و همچنین رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها هم از بازار سرمایه حمایت کردهاند.
وی با اشاره به روند مطلوب بورس از زمان بازگشایی بازار سرمایه از اواخر اردیبهشت ماه تاکنون افزود: نهادهای مالی و فعالان بورس اعم از کارگزاری ها، سبدگردانها و شرکتهای پذیرفته شده هم در این مدت اقدامات خوبی کردند و صورتهای مالی را منتشر کردند و سعی کردند تولید را به روند عادی برگرداندند.
صیدی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه بازار سرمایه در فصل گرما نیز رونق داشته باشد، اظهار داشت: هر ۴ بورس تهران، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی برنامههایی برای رونق بخشی به بازار سرمایه دارند که یکی از آنها قوت گرفتن عرضه اولیهها در بورس است؛ در این راستا لیست شرکتهای آماده عرضه آماده شده و شرکتهای بزرگتر زودتر عرضه میشوند.
وی برنامه دیگر برای رشد بازار سرمایه در ماههای پیشرو را توسعه ابزارها برای کنترل ریسک و افزایش بازدهی و تشکیل سرمایه برشمرد و اظهار داشت: با پیگیری وزیر اقتصاد و حمایت رئیس کل بانک مرکزی امروز نخستین مجوز صندوق درآمد ثابت ارزی رونمایی میشود؛ دو بانک ملت و ملی این صندوقها را تشکیل دادهاند که ابزار خوبی برای مدیریت بازار سرمایه و ارز است؛ همچنین اوراق امتیاز معدن با همکاری ایمیدرو در هفته آینده رونمایی میشود.
صیدی سومین رویکرد در ارتقای بازار سرمایه را بهبود حکمرانی شرکتی و ارتقای شرکتها دانست و گفت: سال گذشته نشستهایی با شرکتهای بزرگ داشتیم که باعث رونق بازار شدند.
وی برنامه چهارم بورس را اجرای دستورالعمل برنامه سهام عدالت برشمرد که معاوناول رئیسجمهور پیگیر اجرای آن است.
رئیس سازمان بورس از معاون اول رئیس جمهور خواست در تابستان امسال پایداری وضعیت انرژی بنگاههای بزرگ تولیدی در اولویت دولت باشد، زیرا تداوم تولید در این بنگاهها به سود بازار سرمایه است و سبب تقویت بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه میشود.
صیدی با بیان اینکه برای شرکتهای بورسی آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم نیز برنامه عملیاتی طراحی شده است، اظهار داشت: فعالان بازار این پرسش را دارند که شرکتها چه زمانی به روند تولید قبل از جنگ رمضان برمی گردند؟ اگر بازار سهام برنامه شفاف تری داشته باشد فعالان سریعتر میتوانند تصمیمگیری کنند.
وی ادامه داد: درخواست سوم از معاون اول رئیس جمهور تشویق شرکتهای بزرگ برای ورود به بورس است تا شرکتهایی مانند نفت و گاز مثل همتایان خود همچون آرامکو در بورس عرضه شوند.
صیدی همچنین خواستار تعیین تکلیف سهام عدالت شد و اظهار داشت: امیدواریم دستورالعمل سهام عدالت تابستان امسال اجرایی شود تا به سرنوشت خوبی برسد.
منع: ایرنا