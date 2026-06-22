تیم ملی هاکی روی یخ مردان ایران در ادامه رقابت‌های جام آسیایی تات‌نفت ۲۰۲۶ با نمایشی مقتدرانه، تیم ملی قطر را با نتیجه ۸ بر ۱ شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  در دومین روز این رقابت‌ها که در شهر کازان روسیه در حال برگزاری است، ملی‌پوشان ایران با ارائه یک بازی برتر و هجومی، حریف خود را با اختلافی چشمگیر از پیش رو برداشتند.

در این دیدار، عرشیا غفوری، پارسا جلالی و ایلیا حمزه هر کدام دو گل برای ایران به ثمر رساندند و آرمان بحری و محمدرضا شیخ‌جعفری نیز هر کدام یک بار دروازه قطر را باز کردند. همچنین در پایان مسابقه، پارسا جلالی به عنوان برترین بازیکن تیم ایران انتخاب شد.

ملی‌پوشان کشورمان پیش از این مسابقه، در نخستین دیدار روز خود برابر روسیه، میزبان رقابت‌ها، به میدان رفتند. این دیدار جذاب و نزدیک در پایان وقت قانونی با تساوی ۴ بر ۴ خاتمه یافت، اما تیم ایران در ضربات پنالتی نتیجه را به حریف واگذار کرد. در این مسابقه نیز عرشیا غفوری دو گل و مهبد عبداللهی و فرشاد مقدسی هر کدام یک گل برای ایران به ثمر رساندند.

رقابت‌های جام آسیایی تات‌نفت ۲۰۲۶ از ۲۰ تا ۲۴ ژوئن در مجموعه ورزشی تات‌نفت آرنا و در قالب مسابقات ۳ در برابر ۳ (۳×۳) برگزار می‌شود. تیم‌های ایران، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، چین، ازبکستان و قطر در این دوره حضور دارند.

بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده، تیم ملی ایران در گروه نخست این رقابت‌ها با تیم‌های روسیه و قطر هم‌گروه شده است. در گروه دیگر نیز تیم‌های قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان برای کسب جواز حضور در مراحل بعدی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

برچسب ها: هاکی روی یخ ، وزارت ورزش و جوانان
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