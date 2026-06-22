باشگاه خبرنگاران جوان - عزیز قشقایی اظهار کرد: تفرش ۲۶۸ رشته قنات، ۲۱۱ چشمه آب کشاورزی، ۷۲ حلقه چاه کشاورزی و ۲ رودخانه اصلی قرهچای و ابکمر دارد که منابع آب کشاورزی شهرستان را تامین میکنند.
وی با بیان اینکه از مجموع ۱۷۲ هزار هکتار مساحت شهرستان، حدود ۴۰ هزار هکتار را اراضی دیم و آبی تشکیل میدهد، افزود: عملکرد بخش کشاورزی تفرش در یک سال گذشته در حوزههای مختلف قابل توجه بوده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفرش ادامه داد: ۴۱ مورد احیا و مرمت قنات و ۱۲ هزار و ۶۷۰ متر کانال آبیاری کشاورزی از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه اجرا شده است.
قشقایی همچنین از ارائه ۲ هزار و ۱۱۸ نفر روز آموزش و ترویج، پرداخت ۱۸ مورد تسهیلات بانکی و مبارزه با سن و علفهای هرز در هشت هزار و ۴۰ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد و گفت: برای اجرای این اقدامات، ۶۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی، ملی و بانکی تامین شده است.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای سال جاری، خاطرنشان کرد: راهاندازی روستابازار با ۲۷ غرفه در محل اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان، برگزاری جشنواره زنبور عسل، ایجاد انجمن تولیدکنندگان گیاهان دارویی، تشویق به افزایش سطح زیر کشت گلخانهها تا ۱۵ هکتار و تکمیل هویتگذاری و پلاککوبی دامداریهای شهرستان از جمله برنامههای در دست اجرا است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفرش در خصوص خرید گندم تولیدی کشاورزان نیز گفت: با توجه به کوهستانی بودن شهرستان، گندم تولیدی در محل سیلوی فراهان، سیلوی بخش نوبران ساوه و اتحادیه تفرش تحویل و پیشبینی میشود میزان تولید گندم شهرستان با توجه به سطح ابلاغی سازمان جهاد کشاورزی استان، به حدود ۱۲ هزار تن برسد.