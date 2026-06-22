گارسیا پس از تساوی تیمش تأکید کرد که مشکل اصلی شاگردانش نداشتن دقت و کارایی لازم در فاز هجومی بوده و داوری نقشی در ناکامی تیمش نداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - گارسیا سرمربی تیم فوتبال بلژیک در نشست خبری پس از دیدار تیمش مقابل ایران گفت: انتقاد زیادی از بازیکنانم ندارم. تنها مسئله این بود که در این مسابقه دقت لازم را نداشتیم و نتوانستیم از فرصتهای خود استفاده کنیم. در بخش هجومی عمق کافی در بازی ما وجود نداشت و به طور کلی از کارایی لازم برخوردار نبودیم.
وی افزود: انتظار چنین مسابقهای را داشتم؛ دیداری که در آن مالکیت توپ را در اختیار داشته باشیم، بارها روی دروازه حریف خطر ایجاد کنیم و شوتهای متعددی بزنیم. فراموش نکنید که حدود ۳۰ دقیقه نیز با یک بازیکن کمتر بازی کردیم. به همین دلیل نمیتوانم بازیکنانم را سرزنش کنم و تنها معتقدم به اندازه کافی مؤثر ظاهر نشدیم.
سرمربی تیم ملی بلژیک درباره عملکرد تیم داوری نیز گفت: به نظر من داور در نشان دادن برخی کارتهای زرد کمی ملایم عمل کرد، اما دلیل پیروز نشدن ما داوری نبود. مسئولیت این نتیجه کاملاً بر عهده خود ماست.
گارسیا در پایان با اشاره به دیدار آینده تیمش برابر نیوزیلند خاطرنشان کرد: اکنون مهمترین مسئله این است که بازیکنان به خوبی ریکاوری کنند و با آمادگی کامل به استقبال بازی بعدی بروند. به تیمم اعتماد دارم و مطمئن هستم که در مسابقه آینده واکنش مناسبی نشان خواهیم داد.