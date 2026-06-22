باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پلیس فیلیپین روز دوشنبه اعلام کرد که در تیراندازی در مدرسه‌ای در مرکز فیلیپین، سه نفر کشته و پنج نفر زخمی شدند.

پلیس اعلام کرد که پس از تیراندازی در دبیرستان ملی سن خوزه در شهر تاکلوبان در استان لیته، یک مظنون دستگیر شده و یک مظنون دیگر همچنان فراری است.

در ژوئیه ۲۰۲۲ نیز یک فرد مسلح در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشکده حقوق دانشگاه آتنئو د مانیل در شهر کزون آتش گشود و سه نفر از جمله رز فوریگای، شهردار سابق شهر لامیتان را کشت. این تیراندازی حدود ساعت ۹ صبح (۰۱۰۰ به وقت گرینویچ) در داخل مدرسه‌ای در بارانگی سن خوزه، شهر تاکلوبان رخ داد.

اداره پلیس شهر تاکلوبان در حال بررسی شرایط این حادثه است. قربانیان برای درمان به مراکز درمانی نزدیک منتقل شده‌اند.

اداره منطقه‌ای ۸ پلیس، پرسنل بیشتری را در مدرسه مستقر کرده است تا ایمنی دانش‌آموزان، کارکنان، والدین و جامعه اطراف را تضمین کند.

مقامات از مردم خواستند که اطلاعات تأیید نشده را منتشر نکنند و با بازرسان همکاری کنند.

این حادثه در فیلیپین غیرمعمول است؛ جایی که تیراندازی در مدارس فقط به صورت پراکنده اتفاق می‌افتد.

منبع: رویترز