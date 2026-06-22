باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امیر رئوف در نشست با مایندگان مردم استان فارس، با گرامیداشت فرارسیدن ایام محرم و تبیین نقش راهبردی رسانه ملی به‌عنوان «قرارگاه مقدم مقابله با جنگ نرم»، گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته در سال‌های اخیر ارائه کرد.

او با اشاره به سند تحول رسانه ملی که به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است، اظهار داشت: صداوسیمای استان فارس با تکیه بر سه رکن اساسی هویت‌محوری، عدالت‌گستری و کمک به پیشرفت کشور، سند زیست‌بوم و سند اقدام خود را تدوین کرده و در مسیر عملیاتی کردن این رهنمود‌ها گام برمی‌دارد.

مدیرکل صداوسیمای استان فارس با تأکید بر ضرورت نوسازی تجهیزات فنی این سازمان گفت: بخش عمده‌ای از تجهیزات فنی، از دوربین‌های استودیویی گرفته تا سامانه‌های انتقال سیگنال، نیازمند به‌روزرسانی است. با توجه به توپوگرافی کوهستانی فارس و تعدد شهرستان‌ها، نگهداری و توسعه این زیرساخت‌ها نیازمند حمایت ویژه در ردیف‌های اعتباری استانی و ملی است.

او در ادامه با اشاره به اهمیت پایداری سیگنال‌رسانی، توسعه شبکه زمینی را ضرورتی غیرقابل‌انکار برشمرد و تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان با انواع ابزار‌های رسانه‌ای و فنی قصد ایجاد اختلال در پیام انقلاب اسلامی را دارند، توسعه و پایداری شبکه سیگنال‌رسانی زمینی، ضامن امنیت رسانه‌ای استان است.

رئوف همچنین به چالش‌های تولید محتوای فاخر اشاره کرد و افزود: انتظار مردم از صداوسیمای استان فارس، تولید برنامه‌هایی در تراز فرهنگی و تمدنی این دیار است. برای تحقق این هدف، نیازمند مشارکت فعال‌تر دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و نهاد‌های فرهنگی هستیم تا با نگاه قرارگاهی، از تولید پروژه‌های فاخری همچون سریال حضرت احمد بن موسی (ع) حمایت کنند.

مدیرکل صداوسیمای استان فارس با بیان اینکه هوش مصنوعی فضای تولید پویانمایی و گرافیک را متحول کرده است، بر لزوم حمایت از نیرو‌های خلاق و استفاده از این فناوری‌های نوین برای معرفی مفاخر استان تأکید کرد.

رئوف با قدردانی از نگاه حمایتی و حرفه‌ای مجمع نمایندگان استان فارس، ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی میان مجلس و رسانه ملی، موانع موجود در تخصیص اعتبارات و توسعه زیرساخت‌های صداوسیمای استان فارس برطرف شده و شاهد ارتقای کیفی و کمی برنامه‌ها و خدمات رسانه‌ای در سراسر استان باشیم.

توکل، رئیس مجمع نمایندگان استان فارس و نماینده مردم کوار، سروستان و خرامه در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با قدردانی از تلاش‌های مجموعه صداوسیمای استان فارس، بر اهمیت نقش رسانه در آگاهی‌بخشی و تقویت امید در جامعه تأکید کرد.

او با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای عرصه رسانه، اظهار داشت: رسانه ملی در شرایط حساس کشور نقش مهمی در تبیین واقعیت‌ها و انتقال پیام انقلاب اسلامی داشته و تلاش‌های فعالان این حوزه قابل تقدیر است.

نماینده مردم کوار و سروستان و خرامه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش‌های صداوسیمای استان فارس در ماه‌های اخیر، به‌ویژه در مقاطع حساس و رخداد‌های مهم کشور، افزود: مجموعه صداوسیمای فارس در این مدت با تلاش شبانه‌روزی در حوزه اطلاع‌رسانی، تبیین مسائل و امیدآفرینی برای مردم استان و کشور نقش مؤثری ایفا کرده است.

توکل همچنین با اشاره به جایگاه مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان استان فارس در سطوح مختلف مجلس از جمله صحن علنی و کمیسیون‌ها نقش اثرگذاری دارند و در کنار مجموعه صداوسیمای استان برای پیگیری مسائل و رفع مشکلات خواهند بود.

او در ادامه با اشاره به موضوع اعتبارات استان فارس تصریح کرد: یکی از مسائل مهم، فاصله میان میزان اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته به استان است که این موضوع باید به‌صورت جدی بررسی شود. استانی با ظرفیت‌ها و جایگاه فارس شایسته نیست که در مقایسه با برخی استان‌ها سهم کمتری از تخصیص اعتبارات داشته باشد.

رییس مجمع نمایندگان فارس اسلامی بر لزوم بررسی دقیق علل این مسئله و پیگیری آن از سوی مسئولان ذی‌ربط تأکید کرد و گفت: لازم است دلایل این اختلاف میان تصویب و تخصیص اعتبارات مشخص شود تا روند تأمین منابع برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای استان با جدیت بیشتری دنبال شود.

توکل در پایان ضمن قدردانی از اقدامات صداوسیمای استان فارس در حوزه اطلاع‌رسانی و معرفی ظرفیت‌های استان، ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی میان نمایندگان مجلس و رسانه استانی، زمینه تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای فعالیت‌های رسانه‌ای در استان فارس بیش از پیش فراهم شود.

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، ضمن تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و قدردانی از تلاش‌های مجموعه صداوسیمای استان فارس، بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و علمی این استان تأکید کرد.

او با اشاره به جایگاه ویژه استان فارس در حوزه‌های مختلف، اظهار داشت: فارس و شیراز ظرفیت‌های بی‌نظیری دارند که صداوسیمای استان می‌تواند به‌خوبی آنها را نمایندگی کند. با وجود محدودیت‌های موجود، کار‌های ارزشمندی صورت گرفته که باید با تکیه بر تخصص و توانمندی همکاران این مرکز، با جدیت ادامه یابد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تولید آثار فاخر تأکید کرد و افزود: تولید سریال‌های شاخص با موضوع مفاخر ادبی همچون سعدی و حافظ، و همچنین پرداختن به ابعاد گوناگون تاریخ و فرهنگ غنی این دیار، باید جزو اولویت‌های اصلی باشد. در این مسیر می‌توان از مدل‌های مشارکتی با نهاد‌هایی همچون شهرداری شیراز، دانشگاه‌های هنر و سایر مراکز علمی استان بهره برد تا با تقسیم کار و هم‌افزایی، هزینه‌های تولید تأمین و کیفیت کار‌ها ارتقا یابد.

قادری همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی برای ارتقای محتوای برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: «صداوسیمای استان فارس می‌تواند با بهره‌گیری از اساتید و نخبگان دانشگاهی، در تولید گزارش‌های تحلیلی و تخصصی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی پیشگام باشد، به‌گونه‌ای که خروجی‌های این مرکز به الگویی شاخص در سطح ملی تبدیل شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود با رویکردی صریح در خصوص مسائل اعتباری گفت: مجمع نمایندگان استان فارس در پیگیری حقوق استان و تأمین بودجه‌های لازم، با هیچ‌کس تعارف ندارد. اگر اطلاعات دقیق و جزئیات مربوط به چالش‌های اعتباری و بودجه‌ای از سوی سازمان ارائه شود، ما آمادگی کامل داریم که این موضوعات را در مرکز پیگیری کنیم.

قادری در پایان با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس در کنار مجموعه صداوسیما هستند، افزود: ما این آمادگی را داریم که با برگزاری جلسات مشترک با نهاد‌های تصمیم‌گیر، برای رفع موانع مالی و توسعه زیرساخت‌های رسانه‌ای استان فارس، بدون ملاحظات معمول و با جدیت کامل اقدام کنیم.

نجابت، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز با قدردانی از تلاش‌های مدیرکل و همکاران صداوسیمای استان فارس، با اشاره به بازخورد‌های مثبت مردم از شبکه استانی گفت: فارغ از نقد‌هایی که ممکن است به رسانه ملی و شبکه استانی وارد باشد، آنچه در یک سال گذشته به‌وضوح دیده شده، جهش کیفی و ارتقای جایگاه شبکه فارس در نگاه مخاطبان است که فراتر از انتظار بوده و این امر نشان‌دهنده تلاش جمعی کارکنان این مجموعه است.

او با تأکید بر لزوم تقویت روحیه پرسشگری در رسانه افزود: پیشنهاد می‌کنم با طراحی مدل‌های جدید برنامه‌سازی، فضای نقد منصفانه و صریح فراهم شود تا نمایندگان و مسئولان در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند. این صراحت لهجه و نظارت‌پذیری، به افزایش اعتماد عمومی و ارتقای نقش نظارتی رسانه کمک شایانی خواهد کرد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط خاص کشور و تأثیرات اقتصادی رخداد‌های اخیر بر استان فارس، بر ضرورت نقش‌آفرینی پررنگ‌تر صداوسیما در تبیین واقعیت‌ها تأکید کرد و افزود: در شرایط فعلی که کشور در موقعیت جنگی قرار دارد، تبیین اولویت‌های ملی و شرایط کشور برای مردم، رسالتی سنگین است که شبکه استانی می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های خود، در آگاهی‌بخشی به جامعه و کاهش دغدغه‌های مردم، بسیار مؤثر عمل کند.

نجابت در پایان ضمن تأکید بر لزوم هماهنگی پیشینی برای حضور نمایندگان در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، خاطرنشان کرد: طراحی یک تقویم مشخص و زمان‌بندی دقیق برای حضور نمایندگان در برنامه‌های صداوسیما، امکان بهره‌گیری بهتر و مؤثرتر از این تریبون برای ارتباط مستمر با مردم و تبیین مسائل استان را فراهم می‌کند.

اکبرپور، نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و قدردانی از تلاش‌های مجموعه صداوسیمای استان فارس با اشاره به پروژه نیمه‌تمام ساختمان صداوسیما در شهر اردکان سپیدان افزود: این ساختمان که برای استقرار مجموعه صداوسیما و فعالیت خبرنگاران در نظر گرفته شده، سال‌هاست نیمه‌تمام باقی مانده و انتظار می‌رود برای تعیین تکلیف و تکمیل آن تصمیم‌گیری جدی صورت گیرد.

نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ابتدای دوره نمایندگی نیز پیگیری‌هایی برای تکمیل این پروژه انجام شده است، ادامه داد: برای کمک به راه‌اندازی این مجموعه حتی بخشی از اعتبارات شهرستان نیز در نظر گرفته شد، اما هنوز اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده و لازم است وضعیت این پروژه به‌صورت شفاف مشخص شود.

اکبرپور همچنین با اشاره به گلایه برخی از مردم سپیدان از وضعیت پوشش و خدمات رسانه‌ای در این شهرستان گفت: انتظار مردم این است که زیرساخت‌های فنی و پوشش رسانه‌ای صداوسیما در مناطق مختلف شهرستان تقویت شود تا امکان دریافت بهتر برنامه‌ها فراهم شود.

طهماسبی، نماینده مردم نی‌ریز و استهبان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و قدردانی از برگزاری این نشست، از تلاش‌های مدیرکل و کارکنان صداوسیمای استان فارس به‌ویژه در حوزه اطلاع‌رسانی قدردانی کرد.

او با اشاره به نقش رسانه در شرایط حساس کشور گفت: از زحمات مجموعه صداوسیمای استان فارس در ایام جنگ و تلاش برای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم قدردانی می‌کنم. این اقدامات نقش مهمی در آرامش‌بخشی به افکار عمومی و تبیین شرایط کشور داشته است.

نماینده مردم نی‌ریز و استهبان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دوره اخیر شاهد ارتقای نسبی فعالیت‌های صداوسیمای فارس بوده‌ایم، افزود: پس از انتصاب مدیریت جدید و با تلاش همکاران این مجموعه، شاهد بهبود‌هایی در عملکرد شبکه استانی بوده‌ایم که قابل تقدیر است.

طهماسبی در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت اعتماد عمومی به رسانه‌ها اظهار کرد: در شرایط کنونی، جلب اعتماد مردم از مهم‌ترین اولویت‌هاست. ممکن است بخشی از جامعه نسبت به برخی موضع‌گیری‌ها یا نحوه اطلاع‌رسانی‌ها نقد‌هایی داشته باشند و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و تولید محتوای مؤثر، در مسیر افزایش اعتماد و رضایتمندی مردم گام برداشته شود.

او همچنین با اشاره به یکی از مسائل حوزه انتخابیه خود گفت: بیش از یک سال است که خبرنگار یا رابط خبری صداوسیما در شهرستان نی‌ریز فعالیتی ندارد و این موضوع موجب گلایه برخی مسئولان محلی از جمله امام جمعه شده است. انتظار می‌رود با تدبیر لازم، زمینه حضور و فعالیت یک خبرنگار یا نماینده رسانه‌ای در این شهرستان فراهم شود تا اطلاع‌رسانی رویداد‌ها و فعالیت‌های مردمی به‌درستی انجام گیرد.

نماینده مردم نی‌ریز و استهبان در پایان بر آمادگی برای همکاری در جهت تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای در استان تأکید کرد.

امید نصیبی، نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و قدردانی از برگزاری این نشست، از تلاش‌های مدیرکل و کارکنان صداوسیمای استان فارس در حوزه اطلاع‌رسانی و برنامه‌سازی تقدیر کرد.

او با اشاره به نقش رسانه در جذب مخاطب و تقویت ارتباط با مردم گفت: هرچه بتوانیم ظرفیت جذب مخاطبان را در برنامه‌های صداوسیما افزایش دهیم، تأثیرگذاری رسانه نیز بیشتر خواهد شد و این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی و تولید محتوای متنوع و متناسب با سلیقه مخاطبان است.

نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی طرح‌های برنامه‌سازی در صداوسیمای استان فارس افزود: در تولید آثار نمایشی و برنامه‌های شاخص، از جمله موضوعاتی مانند ساخت سریال درباره حضرت احمد بن موسی (ع)، لازم است پیش از اجرا بررسی‌های کارشناسی و مطالعات لازم انجام شود تا میزان استقبال مخاطبان و اثرگذاری آن به‌خوبی ارزیابی شود.

نصیبی همچنین با قدردانی از انعکاس فعالیت‌ها و رویداد‌های میدانی در برنامه‌های صداوسیمای فارس، به‌ویژه در ایام نوروز، خاطرنشان کرد: حضور میدانی رسانه و انعکاس رویداد‌های اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می‌تواند به افزایش ارتباط با مخاطبان و تقویت جایگاه شبکه استانی کمک کند.

او در ادامه با اشاره به اهمیت توجه رسانه به مسائل شهرستان‌ها اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص برخی شهرستان‌ها، لازم است مسائل و ظرفیت‌های آنها بیش از پیش در رسانه استانی بازتاب یابد، زیرا اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع می‌تواند در مدیریت افکار عمومی و کاهش برخی آسیب‌ها مؤثر باشد.

نماینده مردم ممسنی و رستم در پایان با اشاره به نقش خبرنگاران شهرستانی صداوسیما گفت: خبرنگاران و رابطان خبری در شهرستان‌ها با وجود امکانات محدود، تلاش‌های قابل توجهی برای انعکاس رویداد‌ها انجام می‌دهند و شایسته است از این ظرفیت‌ها بیشتر حمایت شود. ما نیز در حد توان برای تقویت این ظرفیت‌ها و همکاری با صداوسیمای استان فارس آمادگی داریم.

عبداللهی، نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور، از تلاش‌های مجموعه صداوسیمای استان فارس قدردانی کرد.

او با اشاره به نقش صداوسیما در اطلاع‌رسانی به‌ویژه در شرایط حساس کشور گفت: در ایام جنگ اخیر، صداوسیمای استان فارس عملکرد قابل توجهی داشت و با پخش‌های زنده از شهرستان‌ها و پوشش میدانی رویداد‌ها توانست ارتباط مؤثری با مردم برقرار کند.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی همچنین از تلاش خبرنگاران و رابطان خبری صداوسیما در شهرستان‌ها قدردانی کرد و افزود: خبرنگاران فعال در شهرستان‌ها با وجود محدودیت‌ها، تلاش‌های قابل توجهی برای انعکاس رویداد‌ها و ارتباط میان مردم و مسئولان انجام می‌دهند که شایسته تقدیر است.

عبداللهی در ادامه با اشاره به اهمیت تقویت حوزه فرهنگ و رسانه اظهار داشت: با وجود نقش تعیین‌کننده فرهنگ در جامعه، متأسفانه در حوزه فرهنگ و رسانه کمتر از حد انتظار سرمایه‌گذاری شده است. در حالی که لازم است برای تقویت این حوزه و افزایش تأثیرگذاری رسانه ملی برنامه‌ریزی جدی‌تری صورت گیرد.

او با بیان اینکه بخشی از جامعه کمتر از گذشته از رسانه ملی استفاده می‌کند، بر ضرورت آسیب‌شناسی این موضوع تأکید کرد و گفت: باید بررسی شود که چه عواملی باعث کاهش مخاطبان رسانه ملی شده و برای افزایش اعتماد و بازگشت مخاطبان به این رسانه برنامه‌ریزی شود.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت تبیین مسائل مهم کشور برای افکار عمومی تأکید کرد و افزود: در برخی موضوعات ملی لازم است تحلیلگران و کارشناسان به‌صورت شفاف و به دور از نگاه‌های جناحی، مسائل را برای مردم تبیین کنند تا افکار عمومی نسبت به تحولات کشور آگاهی دقیق‌تری داشته باشد.

عبداللهی در پایان با اشاره به برخی مسائل حوزه انتخابیه خود، خواستار تقویت کیفیت پوشش رادیویی در شهرستان مرودشت شد و گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت پخش رادیو در این شهرستان، همچنان کیفیت دریافت برنامه‌ها با مشکلاتی همراه است و انتظار می‌رود برای ارتقای این زیرساخت‌ها تدابیر لازم اندیشیده شود.

محمد مهدی فروردین، نماینده مردم شهرستان‌های فیروزآباد، قیر و کارزین و فراشبند در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تسلیت ایام سوگواری و قدردانی از عملکرد مدیریت صداوسیمای استان فارس، از پاسخگویی و روحیه جهادی مدیرکل در پیگیری مطالبات مردم تقدیر کرد. وی با بیان اینکه عملکرد صداوسیمای استان فارس در بازتاب رویداد‌ها در دورترین نقاط استان قابل‌تقدیر است، تعاملات مدیرکل استان با سطوح ملی رسانه ملی را مثبت و موثر ارزیابی کرد.

فروردین در ادامه با تأکید بر لزوم رفع خلأ‌های فنی، به وضعیت نامطلوب پوشش رادیویی در محور‌های مواصلاتی، به‌ویژه در مسیر شیراز-عسلویه (محدوده قیر و کارزین) اشاره کرد و خواستار اولویت‌بندی در رفع این نواقص برای رفاه حال مردم و مسافران شد.

او همچنین با گلایه از عدم توجه کافی به ظرفیت‌های رسانه‌ای استان در اعزام خبرنگاران ورزشی برای همراهی تیم‌های ملی در عرصه‌های برون‌مرزی، بر لزوم رعایت عدالت در بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و توجه ویژه سازمان مرکزی به اعتبارات و توانمندی‌های انسانی صداوسیمای استان فارس تأکید کرد.

در پایان این نشست، نمایندگان مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام آمادگی برای حمایت از صداوسیمای استان فارس، بر لزوم تقویت زیرساخت‌های رسانه‌ای، توسعه تولیدات فاخر و افزایش تعامل میان رسانه ملی و نمایندگان تأکید کردند.

همچنین در این جلسه، مسائل، چالش‌ها و مشکلات مبتلابه حوزه‌های انتخابیه و شهرستان‌های استان به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکار‌های اجرایی برای رفع موانع موجود و ارتقای خدمات رسانه‌ای در سطح شهرستان‌ها ارائه شد.