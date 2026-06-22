فرماندار چابهار از اجرای عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده و احتمال شنیده شدن صدای انفجار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا نورا از اجرای عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده در محدوده پایگاه مستقل امام علی (ع) نیروی دریایی سپاه خبر داد و از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعات مرتبط را تنها از منابع رسمی دریافت کنند.

فرماندار ویژه چابهار افزود: این عملیات در چارچوب برنامه‌های پاکسازی و ایمن‌سازی مناطق نظامی از مهمات عمل‌نکرده و با نظارت نیرو‌های متخصص و مجرب انجام خواهد شد.

اجرای عملیات طی دو روز در محدوده پایگاه امام علی (ع)

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، عملیات انهدام در روز‌های اول و دوم تیرماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ عصر در محدوده پایگاه مستقل امام علی (ع) نیروی دریایی سپاه اجرا می‌شود.

فرماندار چابهار گفت: با توجه به ماهیت عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در برخی نقاط شهرستان وجود دارد که این موضوع کاملاً طبیعی و ناشی از اجرای برنامه‌های ایمن‌سازی پیش‌بینی‌شده است.

هدف؛ ارتقای ایمنی و حذف مخاطرات احتمالی

نورا با تأکید بر اینکه تمامی مراحل عملیات تحت کنترل کامل نیرو‌های فنی و متخصص قرار دارد، تصریح کرد: این اقدام با هدف ارتقای ایمنی، پیشگیری از مخاطرات احتمالی و پاکسازی مهمات باقی‌مانده انجام می‌شود و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

وی بیان کرد: اجرای این عملیات بخشی از برنامه‌های دوره‌ای برای ایمن‌سازی محدوده‌های نظامی و کاهش خطرات احتمالی ناشی از مهمات عمل‌نکرده است.

پرهیز از توجه به شایعات

فرماندار چابهار از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، از توجه به شایعات و اخبار غیرموثق خودداری کنند و اطلاعات مورد نیاز را صرفاً از طریق رسانه‌های رسمی و مراجع معتبر دریافت کنند.

وی افزود: انتشار اخبار نادرست یا برداشت‌های غیرواقعی از صدای انفجار‌های ناشی از این عملیات می‌تواند موجب نگرانی بی‌مورد در میان شهروندان شود؛ از این رو اطلاع‌رسانی دقیق و مراجعه به منابع معتبر اهمیت ویژه‌ای دارد.

آمادگی کامل دستگاه‌های امدادی و اجرایی

نورا ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های امدادی و نهاد‌های مسئول در آمادگی کامل قرار دارند و هماهنگی‌های لازم برای اجرای ایمن و بدون مشکل این عملیات انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: همراهی شهروندان، توجه به توصیه‌های ایمنی و اعتماد به اطلاع‌رسانی رسمی می‌تواند نقش مهمی در اجرای مطلوب این برنامه و حفظ آرامش عمومی داشته باشد.

منبع: تسنیم

برچسب ها: انفجار مهمات جنگی ، انفجار کنترل شده
خبرهای مرتبط
انفجارهای کنترل‌شده مهمات باقیمانده در شهرضا؛احتمال شنیده شدن صدا تاظهر
احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در شرق اصفهان
احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در غرب اصفهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha