باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا نورا از اجرای عملیات انهدام مهمات عملنکرده در محدوده پایگاه مستقل امام علی (ع) نیروی دریایی سپاه خبر داد و از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعات مرتبط را تنها از منابع رسمی دریافت کنند.
فرماندار ویژه چابهار افزود: این عملیات در چارچوب برنامههای پاکسازی و ایمنسازی مناطق نظامی از مهمات عملنکرده و با نظارت نیروهای متخصص و مجرب انجام خواهد شد.
اجرای عملیات طی دو روز در محدوده پایگاه امام علی (ع)
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، عملیات انهدام در روزهای اول و دوم تیرماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ عصر در محدوده پایگاه مستقل امام علی (ع) نیروی دریایی سپاه اجرا میشود.
فرماندار چابهار گفت: با توجه به ماهیت عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در برخی نقاط شهرستان وجود دارد که این موضوع کاملاً طبیعی و ناشی از اجرای برنامههای ایمنسازی پیشبینیشده است.
هدف؛ ارتقای ایمنی و حذف مخاطرات احتمالی
نورا با تأکید بر اینکه تمامی مراحل عملیات تحت کنترل کامل نیروهای فنی و متخصص قرار دارد، تصریح کرد: این اقدام با هدف ارتقای ایمنی، پیشگیری از مخاطرات احتمالی و پاکسازی مهمات باقیمانده انجام میشود و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
وی بیان کرد: اجرای این عملیات بخشی از برنامههای دورهای برای ایمنسازی محدودههای نظامی و کاهش خطرات احتمالی ناشی از مهمات عملنکرده است.
پرهیز از توجه به شایعات
فرماندار چابهار از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، از توجه به شایعات و اخبار غیرموثق خودداری کنند و اطلاعات مورد نیاز را صرفاً از طریق رسانههای رسمی و مراجع معتبر دریافت کنند.
وی افزود: انتشار اخبار نادرست یا برداشتهای غیرواقعی از صدای انفجارهای ناشی از این عملیات میتواند موجب نگرانی بیمورد در میان شهروندان شود؛ از این رو اطلاعرسانی دقیق و مراجعه به منابع معتبر اهمیت ویژهای دارد.
آمادگی کامل دستگاههای امدادی و اجرایی
نورا ادامه داد: دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی و نهادهای مسئول در آمادگی کامل قرار دارند و هماهنگیهای لازم برای اجرای ایمن و بدون مشکل این عملیات انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: همراهی شهروندان، توجه به توصیههای ایمنی و اعتماد به اطلاعرسانی رسمی میتواند نقش مهمی در اجرای مطلوب این برنامه و حفظ آرامش عمومی داشته باشد.
منبع: تسنیم