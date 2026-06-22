باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در برنامه تلویزیون با تأکید بر ضرورت عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: هر ساله کشور با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، مسیر و جهت‌گیری اقتصادی خود را مشخص می‌کند و امسال نیز موضوع اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: این مفاهیم باید به عنوان چراغ راه و نقشه مسیر در حوزه اقتصاد مورد توجه قرار گیرد، اما گلایه ما این است که این موضوعات نباید صرفاً در حد شعار، زینت سربرگ‌ها یا نصب بنر باقی بماند.

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی دارای تعریف و چارچوب مشخصی است، گفت: باید جلسات تخصصی برگزار شود و با توجه به شرایط فعلی کشور، اقتصادی متناسب با واقعیت‌های موجود طراحی و اجرا شود؛ چراکه شرایط امروز، شرایط خاصی است.

رستگار ادامه داد: واقعیت دنیای امروز این است که جنگ اقتصادی هیچگاه متوقف نمی‌شود و همواره یک رقابت تنگاتنگ میان فعالان اقتصادی وجود دارد. اقتصاد مقاومتی نیز با توجه به شرایط کشور، قابلیت اجرا دارد و ابزارهای لازم برای تحقق آن در اختیار ماست.

وی مهم‌ترین ابزار تحقق اقتصاد مقاومتی را حضور مردم در عرصه اقتصاد دانست و تصریح کرد: همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید داشته‌اند، باید زمینه حضور و فعالیت اقتصادی مردم فراهم شود.

رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و طرحی که با عنوان «حضور مردم در اقتصاد» ارائه شده است، امیدواریم شاهد اجرای این رویکرد باشیم تا تحول اساسی در حوزه اقتصادی کشور ایجاد شود.