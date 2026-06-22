دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: کشت هرگونه مواد مخدر ممنوع و هیچ مجوزی برای کشت خشخاش صادر نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ذوالفقاری دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست خبری با اشاره به اقدامات این ستاد در شرایط جنگی گفت: علاوه بر انجام وظایف روزمره، تلاش شد امکاناتی در اختیار نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های کاشف از جمله فراجا، سپاه، ارتش، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه قرار گیرد.

وی افزود: در طول ایام جنگ، یک هزار و ۹۵۱ دستگاه خودرو از طریق دبیرخانه ستاد در اختیار بخش‌های مختلف قرار گرفت. همچنین ۶۷ ساختمان در نقاط مختلف کشور برای رفع نیاز‌های ضروری دستگاه‌ها اختصاص یافت.

جابه‌جایی مراکز ماده ۱۶ پس از تهدیدات امنیتی

ذوالفقاری با اشاره به تهدیدات متوجه مراکز نگهداری معتادان متجاهر گفت: پس از حمله به منطقه‌ای در نزدیکی یکی از مراکز ماده ۱۶، با هماهنگی دادستانی استان، مددجویان این مرکز به سرعت جابه‌جا شدند.

وی ادامه داد: یکی از مراکز ماده ۱۶ که مستندات آن نیز به مراجع بین‌المللی ارائه شده، به طور کامل مورد هدف قرار گرفت، اما خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات جانی در میان مددجویان و کارکنان این مراکز گزارش نشد.

توزیع روزانه ۷ هزار وعده غذا با همکاری سمن‌ها

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد در دوران جنگ خبر داد و گفت: با هماهنگی انجام شده، سمن‌های فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر خدمات مختلفی ارائه کردند.

وی افزود: از جمله این اقدامات، تهیه و توزیع روزانه حدود هفت هزار وعده غذا برای نیرو‌های پلیس و افرادی بود که در تهران و برخی شهر‌های دیگر در حال خدمت‌رسانی بودند. همچنین بخشی از تجهیزات و اقلام مورد نیاز نیز تأمین و توزیع شد.

بیش از ۳۳۰ میلیون نفر در جهان مصرف‌کننده مواد مخدر هستند

ذوالفقاری با اشاره به آخرین آمار‌های جهانی اعتیاد اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، حدود ۶.۲ درصد از جمعیت ۱۵ تا ۶۵ سال جهان درگیر مصرف مواد مخدر هستند و تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر در دنیا بیش از ۳۳۰ میلیون نفر برآورد می‌شود.

وی افزود: در قاره آمریکا حدود ۱۰۵ میلیون نفر، در آسیا ۱۰۵ میلیون نفر و در آفریقا ۷۴ میلیون نفر مصرف‌کننده مواد مخدر هستند که بیشترین سهم را در میان مناطق جهان به خود اختصاص داده‌اند.

سهم زنان معتاد در ایران کمتر از میانگین جهانی است

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره وضعیت اعتیاد زنان گفت: در سطح جهانی حدود یک‌چهارم مصرف‌کنندگان مواد مخدر را زنان تشکیل می‌دهند، اما این رقم در ایران حدود ۹ درصد است.

وی با بیان اینکه روند اعتیاد زنان در کشور افزایشی است، تصریح کرد: با این حال، ایران همچنان در مقایسه با میانگین جهانی وضعیت بهتری در این حوزه دارد.

افزایش ۳ درصدی کشفیات مواد مخدر در سال ۱۴۰۴

ذوالفقاری اظهار کرد: میزان کشفیات مواد مخدر در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۳ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: با وجود این افزایش، روند کلی کشفیات مواد مخدر در سال‌های اخیر کاهشی بوده و به حدود یک‌سوم سال‌های گذشته رسیده است. این موضوع عمدتاً ناشی از تغییر الگوی تولید مواد مخدر، به‌ویژه در افغانستان و کاهش تولید تریاک است.

کاهش چشمگیر کشفیات تریاک

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: میزان کشفیات تریاک در سال گذشته حدود ۱۲۰ تن بوده است، در حالی که در برخی سال‌ها این رقم به حدود ۷۰۰ تن می‌رسید.

وی کاهش تولید و عرضه تریاک در منطقه را مهم‌ترین علت این کاهش عنوان کرد.

انهدام ۶۱ باند تولید مواد روانگردان

ذوالفقاری با اشاره به برخورد با شبکه‌های قاچاق و تولید مواد مخدر صنعتی اظهار کرد: در سال گذشته ۶۱ باند و کارگاه تولید مواد مخدر و روانگردان شناسایی و منهدم شدند.

وی افزود: همچنین بیش از ۵۰۰ هزار نفر در ارتباط با جرائم مواد مخدر دستگیر شدند و نزدیک به ۲۰ میلیون عدد انواع قرص و آمپول روانگردان نیز کشف و ضبط شد.

کشف ۵۰ هزار لیتر پیش‌ساز مواد مخدر

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان گفت: در سال گذشته نزدیک به ۵۰ هزار لیتر انواع مواد پیش‌ساز تولید مواد مخدر نیز توسط دستگاه‌های مسئول کشف و ضبط شده است.

وی تأکید کرد که ستاد مبارزه با مواد مخدر برنامه‌های جدیدی را برای مقابله با آسیب‌های ناشی از اعتیاد و تقویت اقدامات پیشگیرانه در دستور کار دارد.

تدوین طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و تعیین وظایف دستگاه‌ها

ذوالفقاری با اشاره به اقدامات تحولی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: طرح ملی مبارزه با مواد مخدر تدوین شده و در آن وظایف، مسئولیت‌ها و سهم هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط به صورت دقیق مشخص شده است.

وی افزود: این طرح پس از بررسی‌های کارشناسی در ستاد مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسید و در کنار آن، طرح تحول درمان، طرح تحول پیشگیری از اعتیاد، ساماندهی مشارکت‌های مردمی، تأمین نیازهای دارویی کشور، پیشگیری از کشت غیرمجاز مواد مخدر و اصلاح قانون نیز در دستور کار قرار گرفت.

تهیه برنامه جامع سالانه کشور در حوزه مواد مخدر

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: برای نخستین بار برنامه جامع سالانه کشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر تدوین شده است.

وی ادامه داد: در این برنامه، تمامی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مقابله، درمان، پیشگیری و کاهش آسیب با شاخص‌های مشخص تجمیع شده تا امکان ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش‌های دقیق در سطح ملی و بین‌المللی فراهم شود.

راه‌اندازی سامانه ملی اطلاعات مبارزه با مواد مخدر

ذوالفقاری با اشاره به اصلاحات ساختاری در ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: یکی از اقدامات مهم، ایجاد ساختارهای جدید در حوزه فناوری اطلاعات و آغاز طراحی سامانه ملی اطلاعات مبارزه با مواد مخدر بوده است.

وی افزود: هدف از راه‌اندازی این سامانه، تجمیع اطلاعات مرتبط با حوزه مواد مخدر و استفاده از داده‌های حاصل در فرآیند سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری است.

هیچ مجوزی برای کشت مواد مخدر صادر نشده است

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با رد برخی ادعاها درباره مجاز شدن کشت مواد مخدر در کشور تأکید کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر، هرگونه کشت مواد مخدر در کشور ممنوع است و تاکنون هیچ مجوزی در این زمینه صادر نشده است.

وی تصریح کرد: تنها موارد استثنایی که در قانون پیش‌بینی شده، مربوط به برخی فعالیت‌های تحقیقاتی و دارویی با مجوزهای مشخص قانونی است و هیچ‌گونه مجوزی برای کشت گسترده مواد مخدر در کشور وجود ندارد.

آلودگی به کشت مواد مخدر محدود به چند استان است

ذوالفقاری با اشاره به اجرای طرح جامع پیشگیری و مقابله با کشت غیرمجاز مواد مخدر گفت: برای تمامی دستگاه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، دستگاه‌های قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها وظایف مشخصی تعیین شده است.

وی افزود: برخلاف برخی ادعاها، موضوع کشت مواد مخدر در کشور فراگیر نیست و تنها در تعداد محدودی از استان‌ها با این پدیده مواجه هستیم که برای مقابله با آن برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.

تشدید برخورد با تبلیغات و تخلفات مرتبط با مواد مخدر

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: در موارد متعدد با افراد و مجموعه‌هایی که در فضای مجازی یا سایر بستر‌ها اقدام به تبلیغ یا تخلف در حوزه مواد مخدر کرده‌اند برخورد شده است.

وی افزود: در برخی پرونده‌ها حتی دستور انسداد حساب‌های بانکی متخلفان صادر شده و در لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز تشدید مجازات این افراد پیش‌بینی شده است.

کاهش ذخایر دارویی ناشی از افت کشفیات مواد مخدر

ذوالفقاری با اشاره به تأمین مواد اولیه دارو‌های مورد نیاز بیماران گفت: در سال‌های گذشته بخش مهمی از نیاز صنایع دارویی از محل کشفیات مواد مخدر تأمین می‌شد، اما کاهش شدید ورود مواد مخدر به کشور و افت خلوص محموله‌های کشف‌شده، کشور را با چالش تأمین مواد اولیه دارویی مواجه کرد.

وی افزود: در همین راستا راهکار‌های مختلفی از جمله واردات مواد اولیه مورد نیاز و همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تولید داخلی مورد بررسی قرار گرفت.

تولید مواد اولیه دارویی از شقایق ایرانی در دستور کار قرار گرفت

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به پروژه تولید مواد اولیه دارویی از شقایق ایرانی گفت: این طرح با همکاری وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی‌های گسترده کارشناسی به تصویب رسیده است.

وی تأکید کرد: شقایق ایرانی قابلیت مصرف مستقیم به عنوان ماده مخدر را ندارد و پس از طی فرآیند‌های تخصصی در کارخانه‌های داروسازی، تنها بخشی از مواد مؤثره دارویی از آن استخراج می‌شود.

ذوالفقاری افزود: این طرح علاوه بر کمک به تأمین نیاز‌های دارویی کشور، می‌تواند از خروج ارز جلوگیری کرده و موجب ارتقای کیفیت برخی دارو‌های تولید داخل شود.

آغاز مرحله استحصال مواد اولیه دارویی

وی در پایان خاطرنشان کرد: مطالعات و اقدامات اولیه این طرح از سال گذشته آغاز شده و اکنون پروژه وارد مرحله استحصال شده است.

ذوالفقاری گفت: در صورت موفقیت مراحل آزمایشی و اخذ تأییدیه‌های لازم، این طرح می‌تواند به عنوان یکی از اقدامات مهم و تحول‌آفرین در حوزه تأمین مواد اولیه دارویی کشور به مرحله اجرا برسد.

برداشت آزمایشی شقایق ایرانی برای تأمین نیاز‌های دارویی

ذوالفقاری با اشاره به برنامه تولید داخلی مواد اولیه دارویی گفت: واردات این مواد هزینه‌های بالایی دارد و به دلیل ماهیت خاص آنها، تحت نظارت‌های سختگیرانه بین‌المللی انجام می‌شود.

وی افزود: به همین دلیل تولید داخلی در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر برداشت آزمایشی شقایق ایرانی در چند نقطه کشور انجام شده است. امیدواریم نتایج این طرح بتواند بخشی از نیاز‌های داخلی کشور را تأمین کند.

وی ادامه داد: در عین حال آمادگی داریم در صورت اعلام نیاز از سوی وزارت بهداشت و تأیید صرفه اقتصادی، با هماهنگی نهاد‌های بین‌المللی نسبت به افزایش سهمیه واردات مواد اولیه دارویی اقدام کنیم.

ارائه خدمات درمانی به بیش از ۵ میلیون نفر

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد درگیر اعتیاد در مراکز مختلف درمانی، مراکز درمان داوطلبانه و مراکز ماده ۱۶ خدمات دریافت کردند.

وی افزود: حدود ۱۱ هزار مرکز درمانی در سراسر کشور در حوزه درمان اعتیاد فعالیت می‌کنند و برنامه تحول درمان با هدف ارتقای اثربخشی این مراکز در حال اجرا است.

تقسیم‌بندی معتادان در طرح تحول درمان

ذوالفقاری با اشاره به اصلاح رویکرد‌های درمانی گفت: در طرح تحول درمان، افراد دارای اعتیاد در چهار گروه مختلف طبقه‌بندی شده‌اند تا خدمات متناسب با وضعیت هر فرد ارائه شود.

وی توضیح داد: افراد دارای اعتیاد متوسط و شدید در اولویت درمان قرار می‌گیرند و تمرکز اصلی بر درمان دارویی، مشاوره و بازتوانی آنها خواهد بود.

حرکت از مدیریت مصرف به درمان مؤثر

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به برخی چالش‌های موجود در مراکز درمانی گفت: نباید صرفاً به مدیریت مصرف مواد اکتفا کرد؛ بلکه باید خروجی مراکز درمانی به سمت درمان پایدار و بازگشت افراد به زندگی عادی سوق پیدا کند.

وی افزود: در مواردی مشاهده می‌شود افراد سال‌ها در چرخه دریافت دارو باقی می‌مانند، در حالی که هدف اصلی باید کاهش وابستگی و ترک پایدار اعتیاد باشد.

تدوین آیین‌نامه جدید مراکز درمان اعتیاد

ذوالفقاری از نهایی شدن آیین‌نامه جدید درمان اعتیاد خبر داد و گفت: این آیین‌نامه پس از بررسی‌های کارشناسی آماده طرح در ستاد مبارزه با مواد مخدر شده است.

وی افزود: در این آیین‌نامه نحوه فعالیت کلینیک‌ها، ضوابط صدور مجوزها، نحوه ارائه خدمات و نظام نظارتی مورد بازنگری قرار گرفته است.

فعالیت ۹۱ مرکز ماده ۱۶ در کشور

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به وضعیت مراکز نگهداری معتادان متجاهر اظهار کرد: در حال حاضر ۹۱ مرکز ماده ۱۶ در کشور فعال است.

وی افزود: این مراکز با همکاری استانداری‌ها، بهزیستی، شهرداری‌ها، فراجا، سپاه و بخش خصوصی اداره می‌شوند و نقش مهمی در ساماندهی معتادان متجاهر دارند.

واگذاری مدیریت مراکز ماده ۱۶ به شهرداری‌ها

ذوالفقاری گفت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد برای ارتقای کارآمدی مراکز ماده ۱۶، لازم است مدیریت واحدی بر این مراکز حاکم شود.

وی افزود: پیشنهاد شده است در بلندمدت مسئولیت مدیریت این مراکز به شهرداری‌ها واگذار شود، اما تأمین منابع مالی از محل اعتبارات ملی، استانی و مشارکت خیرین انجام خواهد شد تا بار مالی جدیدی بر دوش شهرداری‌ها قرار نگیرد.

اجرای الگوی جدید مراکز ماده ۱۶ در چهار استان

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: الگوی جدید مراکز ماده ۱۶ طراحی شده و تعدادی از استان‌ها برای اجرای آن اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی گفت: امیدواریم امسال حداقل در چهار استان کشور مراحل تأمین زمین، طراحی، احداث و بهره‌برداری از این مراکز بر اساس الگوی جدید آغاز شود تا خدمات مؤثرتری به معتادان متجاهر ارائه شود.