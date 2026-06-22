باشگاه خبرنگاران جوان - بیل مار، مجری و کمدین آمریکایی، در انتقاد از توافق دولت دونالد ترامپ با تهران کنایه‌وار گفت تنها امیدش برای شکست ایران به بازی تیم ملی دو کشور معطوف شده است؛ اظهارنظری که به یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های حمله او به سیاست‌های کاخ سفید تبدیل شد.

مار در تازه‌ترین برنامه «رئال تایم» شبکه اچ‌بی‌او با لحنی تند و طنزآمیز توافق ترامپ با ایران را نشانه‌ای از شکست ادعا‌های رئیس‌جمهور آمریکا درباره «هنر معامله» دانست. مار در مونولوگ آغازین برنامه‌اش عنوان کرد: من عاشق این توافقم؛ ما همه چیز‌هایی را که می‌خواستیم به دست آوردیم، به‌جز تمام چیز‌هایی که درخواست کرده بودیم. او سپس با طرح این ادعا که ایران قرار است ذیل توافق مذکور «غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند»، تاکید کرد: ترامپ هم غنی‌سازی خانواده‌اش را شروع خواهد کرد.

تهران بار‌ها تاکید کرده که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و به هیچ عنوان در موضوع غنی‌سازی اورانیوم کوتاه نخواهد آمد. این مجری سرشناس همچنین توافق دولت ترامپ را از نظر حقوقی کم‌اهمیت توصیف کرد و گفت این «فقط یک یادداشت تفاهم است» که «الزام‌آور» نیست.

مار در ادامه به شعار‌های اولیه دولت ترامپ درباره جنگ علیه ایران اشاره کرد و گفت: ما با حرف‌هایی مثل تسلیم بی‌قیدوشرط و عملیات خشم حماسی شروع کردیم و حالا به یک یادداشت تفاهم رسیده‌ایم. او سپس با طرح سوالاتی، چون «معامله‌گر بزرگ کجاست؟ چه بر سر هنر معامله آمد؟ و این پایان باشکوه اوست؟» سیاست‌های ترامپ را به سخره گرفت. مار سپس با طعنه افزود: فقط امیدوارم در جام جهانی با ایران بازی کنیم تا دست‌کم در یک چیز بتوانیم آنان را شکست دهیم.

تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه G این رقابت‌ها با تیم‌های بلژیک، مصر و نیوزیلند هم‌گروه است و آمریکا به‌عنوان یکی از میزبان‌ها در گروه D قرار دارد. این گروه شامل تیم‌های آمریکا، پاراگوئه، استرالیا و ترکیه است؛ بنابراین برخورد ایران و آمریکا در مرحله گروهی غیرممکن است و این احتمال تنها در مرحله حذفی وجود دارد.

تیم ایران در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی در ورزشگاه لس‌آنجلس مقابل نیوزیلند قرار گرفت و این مسابقه با نتیجه ۲–۲ به پایان رسید. بر اساس برنامه رقابت‌ها، تیم ایران در دومین بازی خود در مرحله گروهی، ساعت ۲۲:۳۰ یکشنبه شب به مصاف تیم ملی بلژیک خواهد رفت. این دیدار می‌تواند نقش مهمی در تعیین سرنوشت صعود ایران از گروه داشته باشد. آمریکا تا کنون دو بازی در گروه خود انجام داده است. این تیم در بازی مقابل پاراگوئه به برتری چهار بر یک دست یافت و در بازی دوم مقابل استرالیا نیز دو بر صفر پیروز شد.

تیم ملی ایران و آمریکا تاکنون دو بار در تاریخ جام جهانی با هم روبه‌رو شده‌اند. اولین بار در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه بود که ایران با یک نمایش درخشان موفق شد ۲–۱ پیروز شود؛ در آن بازی حمید استیلی و مهدی مهدوی‌کیا برای ایران گل زدند و گل آمریکا را برایان مک‌براید به ثمر رساند. دومین بازی این دو تیم نیز در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر رقم خورد و در حالی که تیم ملی ایران در این بازی عملکردی قابل قبول از خود به نمایش گذاشت در نهایت آمریکا با تک گل کریستین پولیسیک برنده شد.

مار در ادامه سخنانش همچنین به انتقاد‌های جمهوری‌خواهان از باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، از حزب دموکرات، درباره آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران اشاره کرد و گفت: یادتان هست وقتی اوباما بخشی از پول‌های ایران را آزاد کرد، انگار بدترین اتفاق تاریخ رخ داده بود؟ اما حالا صحبت از صد‌ها میلیارد دلار است.

اظهارات مار در حالی مطرح می‌شود که او در هفته‌های اخیر از ترامپ خواسته بود از ادامه تنش و جنگ علیه ایران فاصله بگیرد. این چهره تلویزیونی اکنون معتقد است نتیجه نهایی جنگ علیه ایران با آنچه دولت ترامپ در آغاز وعده داده بود فاصله زیادی دارد و توافق حاصل‌شده بیشتر شبیه یک عقب‌نشینی سیاسی است تا پیروزی دیپلماتیک.

منبع: فارس