باشگاه خبرنگاران جوان - شبکههای رادیویی ویژه ایام تاسوعا و عاشورا برنامههایی همچون «عشق است و آتش و خون»، «داغ ماندگار»، «شفای دل»، «اشک روان»، «با تو حالم خوبه»، «به رنگ عاشورا»، «از تهران تا کربلا»، «سقای آب و ادب»، «پیام تاسوعا»، «به وقت محرم»، «حسینیه ایرانیان»، «تکیه» و ... را پخش میکند.
رادیو ایران؛ اینجا کربلاست
گروه معارف و تاریخ رادیو ایران با هدف ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، برنامههای متنوعی را برای این ایام تدارک دیده است. برنامه «اینجا کربلاست» روایتگر وقایع و آموزههای عاشورایی است، برنامه «عشق است و آتش و خون» با محوریت تبیین ابعاد حماسی نهضت حسینی از دیگر تدارکات این شبکه است.
رادیو جوان؛ با تو حالم خوبه
برنامه «با تو حالم خوبه» با اجرای مجید عسگری از صحن و سرای حرم مطهر امام رضا (ع) روی آنتن میرود و تلاش دارد حال و هوای زائران و عزاداران این بارگاه نورانی را در روزهای عاشورا و تاسوعا به مخاطبان منتقل کند.
رادیو فرهنگ؛ «وطنم در پناه پرچم»
رادیو فرهنگ با تدارک مجموعهای از برنامههای ویژه از جمله «سقای آب و ادب» و «وطنم در پناه پرچم»، همراه مخاطبان خواهد بود و با نگاهی فرهنگی و معرفتی به بازخوانی پیامها و درسهای نهضت عاشورا در زندگی امروز میپردازد. همچنین برنامه «خورشید بر نیزه» از دیگر تدارکات این شبکه است.
رادیو تهران؛ «از تهران تا کربلا»
«از تهران تا کربلا» ویژهبرنامه تاسوعا و عاشورای رادیو تهران است که با پوشش آیینهای سوگواری، روایت حماسه عاشورا و انعکاس شور و شعور حسینی در پایتخت، شنوندگان را در مسیر دلدادگی به سیدالشهدا (ع) همراهی میکند.
رادیو گفتوگو؛ «به وقت محرم»
برنامه «به وقت محرم» با رویکردی ویژه و پوشش گسترده موضوعات مرتبط با این دو روز مهم، از رادیو گفتوگو پخش میشود. این برنامه با حضور کارشناسان و صاحبنظران مذهبی، ابعاد مختلف قیام عاشورا، پیامهای ماندگار نهضت حسینی و جایگاه این واقعه در فرهنگ اسلامی و اجتماعی را بررسی میکند.
رادیو معارف؛ نهضت عاشورا
برنامه «حسینیه ایران» با اجرای محمدجواد محمدی از رادیو معارف با محوریت مروری بر پیامهای اجتماعی نهضت عاشورا در جامعه ایران با تکیه بر کلام رهبر شهید دارد.
رادیو ورزش؛ داغ ماندگار
برنامه «داغ ماندگار» با محوریت پوشش مراسم عزاداری ورزشکاران، ارتباط با اماکن مذهبی، آیتم شهدای ورزشکار و شهدای جنگ تحمیلی اخیر و مصاحبه با خانواده آنان، بررسی نقش روحیه پهلوانی در ورزش و پخش تعزیه امام حسین (ع) و ... از ساعت ۹ صبح روانه آنتن رادیو ورزش میشود.
رادیو قرآن؛ پخش تلاوت و مرثیه
شبکه رادیویی قرآن برنامههایی را بهصورت زنده از استودیو بهروی آنتن میبرد. این برنامهها به صورت ۶ باکس مجزا در شب و روز تاسوعا و همچنین شب، روز، عصر و شام غریبان عاشورا پخش خواهد شد و شامل بخشهای متنوع پخش تلاوت، مرثیه، گزارش از اماکن متبرکه و ... است.
رادیو اقتصاد؛ تکیه بازار
برنامه «اشک روان» با حضور حجتالاسلام سید مرتضی خاتمی خوانساری روی آنتن رادیو اقتصاد میرود. این برنامه به بررسی و تحلیل ابعاد معرفتی و اخلاقی واقعه کربلا و پیامهای ماندگار نهضت عاشورا میپردازد. برنامه «تکیه بازار» هم با محوریت نقش مشاغل صنایع خلاق در احیا و ترویج فرهنگ عاشورا پخش خواهد شد.
رادیو نمایش؛ همراه با «تکیه»
برنامه «تکیه» به صورت زنده از رادیو نمایش پخش خواهد شد. این برنامه با محوریت مفاهیمی، چون وفاداری، ایثار، استقامت و حقطلبی و با نگاهی به پیامهای ماندگار نهضت عاشورا تقدیم شنوندگان میشود. «تکیه» به گویندگی فاطمه نیرومند تولید شده و علیرضا تابان و شیرین روستایی به عنوان هنرمند در این برنامه حضور دارند.
رادیو پیام؛ پیام تاسوعا وعاشورا
شبکه رادیویی پیام، برنامههای «پیام تاسوعا» و «پیام عاشورا» را با موضوع فلسفه قیام سیدالشهدا (ع) پخش میکند. هر یک از این برنامه به مدت چهار ساعت در روزهای تاسوعا و عاشورا پخش میشوند.
رادیو صبا؛ «آبروی آب»
رادیو صبا در نظر دارد برنامههای «آبروی آب» و «به رنگ عاشورا» را پخش کند. «آبروی آب» تلاشی است برای بازخوانی روح فداکاری و جوانمردی در مسیر سقای کربلا. «به رنگ عاشورا» هم با الهام از پیام قیام امام حسین (ع) روی آنتن میرود.
رادیو سلامت؛ «حیات عاشورایی»
شبکه رادیویی سلامت با تدارک ویژهبرنامههایی، چون «حیات عاشورایی» و «شفای دل» در کنار عزاداران خواهد بود و به بازخوانی مفاهیم عاشورایی و پیوند آن با نیازهای اجتماعی امروز میپردازد.
منبع: معاونت صدای رسانه ملی