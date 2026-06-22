باشگاه خبرنگاران جوان- مصطفی زیکو بازیکن تیم ملی فوتبال مصر که در این جام جهانی یکی از بازیکنانی است که گل و پاس پل را در کارنامه خود ثبت کرده است پس از پیروزی مقابل تیم فوتبال نیوزیلند و اولین ۳ امتیاز در جام جهانی به رسانه‌ها گفت: گلزنی یک هدیه از سوی خد اوند برای او بوده است و پاداشی برای تلاش و عملکرد او محسوب می‌شود.



زیکو افزود: همه بازیکنان تمام تلاش خود را می‌کنند تا عملکردی متمایز و استثنایی برای تیم ملی مصر در جام جهانی ارائه دهند و خوشحال کردن هواداران مصری برای ما با ارزش است.



تیم فوتبال مصر در دومین بازی از رقابت‌های جام جهانی موفق شد با ۳ گل نیوزیلند را شکست دهد و با احتساب تساوی این تیم مقابل بلزیک در صدر گروه قرار بگیرد. در این گروه تیم ملی فوتبال کشورمان با ۲ تساوی مقابل نیوزیلند و بلژیک با ۲ امتیاز در رده دوم است.