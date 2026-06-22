باشگاه خبرنگاران جوان - نوروزیان کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان امروز دوشنبه اول تیر غالبا نیمه ابری تا ابری و با بارشهای پراکنده همراه خواهد بود.
او با اشاره به اینکه این شرایط جوی تا اواخر وقت فردا سه شبه در استان تداوم دارد، افزود: فردا سه شنبه غالبا مناطق غربی استان بارانی است.
نوروزیان گفت: از اواخر وقت سه شنبه جو استان پایدار میشود و چهارشنبه آسمان استان صاف تا نیمه ابری و با افزایش دما پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: دیروز رینه و دشت ناز ساری با ۳۳ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز ارتفاعات رینه آمل با ۱۳ درجه سانتیگراد خنکترین مناطق استان گزارش شد.
او گفت: دریا تا ظهر فردا مواج است و برای فعالیتهایی دریایی مناسب نیست.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران