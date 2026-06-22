آسمان مازندران تا اواخر وقت فردا سه شنبه غالبا نیمه ابری تا ابری و با بارش‌های پراکنده همراه خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - نوروزیان کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان امروز دوشنبه اول تیر غالبا نیمه ابری تا ابری و با بارش‌های پراکنده همراه خواهد بود.

او با اشاره به اینکه این شرایط جوی تا اواخر وقت فردا سه شبه در استان تداوم دارد، افزود: فردا سه شنبه غالبا مناطق غربی استان بارانی است.

نوروزیان گفت: از اواخر وقت سه شنبه جو استان پایدار می‌شود و چهارشنبه آسمان استان صاف تا نیمه ابری و با افزایش دما پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: دیروز رینه و دشت ناز ساری با ۳۳ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز ارتفاعات رینه آمل با ۱۳ درجه سانتیگراد خنک‌ترین مناطق استان گزارش شد.

او گفت: دریا تا ظهر فردا مواج است و برای فعالیت‌هایی دریایی مناسب نیست.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
خبرهای مرتبط
هوای مازندران تا پایان هفته متعادل؛ گرما از جمعه بازمی‌گردد
تداوم هوای گرم تا یکشنبه آینده در مازندران
باران در راه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
روز‌های آفتابی و شب‌های بارانی تا فردا پنج شنبه در مازندران
بررسی خسارت تنش گرمایی در واحد‌های طیور مازندران؛ کمیسیون ویژه بیمه تشکیل شد
۱۹ پرونده تغییر کاربری غیرمجاز در چالوس به مراجع قضایی معرفی شد
تیم ملی ساندا ایران با ۵ مازندرانی راهی چین شد
هشدار دریایی برای مازندران 
پیشرفت ۱۲ هزار و ۴۰۰ هکتاری نشاکاری برنج در شهرستان بهشهر
آخرین اخبار
پیشرفت ۱۲ هزار و ۴۰۰ هکتاری نشاکاری برنج در شهرستان بهشهر
تیم ملی ساندا ایران با ۵ مازندرانی راهی چین شد
بررسی خسارت تنش گرمایی در واحد‌های طیور مازندران؛ کمیسیون ویژه بیمه تشکیل شد
هشدار دریایی برای مازندران 
۱۹ پرونده تغییر کاربری غیرمجاز در چالوس به مراجع قضایی معرفی شد
روز‌های آفتابی و شب‌های بارانی تا فردا پنج شنبه در مازندران