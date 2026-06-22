باشگاه خبرنگاران جوان - معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، با اشاره به آسیب دیدن ۴ دستگاه ترانسفورماتور در روستاهای مُسَیَر شمالی و عنایتی شهرستان شادگان بر اثر تیراندازی افراد ناشناس در روز گذشته، گفت: این حادثه موجب اختلال در شبکه و قطع برق برخی روستاهای شهرستان شد و همکاران ما بلافاصله پس از وقوع حادثه، با جداسازی بخش آسیبدیده، در تلاش برای برقراری شبکه برق روستاها هستند.
خدارحم محمدی اظهار کرد: با هماهنگی انجامشده با مقامات محلی از جمله فرمانداری و نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان، روند شناسایی عامل یا عاملین این حادثه در حال پیگیری است و انتظار میرود با متخلفان و افرادی که به شبکه برق آسیب میزنند، برخورد لازم صورت گیرد تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با بیان اینکه جایگزینی ترانسفورماتورهای آسیبدیده در دستور کار قرار گرفته است، افزود: خدمترسانی پایدار به مردم، بهویژه در روزهای گرم سال، از اولویتهای اصلی صنعت برق است و همکاران ما با وجود دشواریها، با تمام توان در مسیر بازسازی و پایداری شبکه تلاش میکنند.
وی به حادثه مشابه در ابتدای خردادماه اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه در اول خردادماه نیز بر اثر تیراندازی به شبکه برق در منطقه کوی عبودی و کمربندی شهرستان، ۷ دستگاه ترانسفورماتور آسیب دید که اقدامات لازم برای جایگزینی این ترانسها انجام شد.
محمدی در ادامه با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع ۱۱ دستگاه ترانسفورماتور در این شهرستان بر اثر تیراندازی آسیب دیده است، گفت: این حوادث علاوه بر تحمیل فشار مضاعف بر صنعت برق، موجب قطع برق مردم و سلب آسایش آنها در گرمای طاقتفرسای منطقه میشود و لازم است با شناسایی دقیق عامل یا عاملین این رخدادها، برخورد موثر و بازدارنده صورت گیرد؛ زیرا نتیجهای جز تحمیل رنج به مردم و خسارت به بیتالمال ندارد.
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خوزستان همچنین به یکی از عوامل اخلال در شبکه برق شهرستان اشاره کرد و افزود: تعداد بالای انشعابات غیرمجاز کشاورزی از چالشهایی است که مدیریت شبکه برق را با دشواریهایی روبهرو میکند. شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در تلاش است برای مدیریت شبکه، مقابله با بدمصرفی و صیانت از حقوق مشترکان قانونمند، انشعابات غیرمجاز را جمعآوری کرده و عدالت در توزیع انرژی را بیش از پیش رعایت کند.