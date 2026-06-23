یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ناترازی انرژی، «تسهیل‌گری» و «فناوری» را دو عامل مهم برای رفع ناترازی‌ها دانست و در این مورد توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - احمد انارکی محمّدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد ناترازی انرژی گفت: برخی از کشور‌های دیگر از گاز برای تولید برق استفاده کرده‌اند و گازکشی ندارند، در حالی که ما گاز را حتی به روستا‌هایی که کم‌جمعیت هستند رسانده‌ایم و هزینه‌های زیادی دارد. در نتیجه، باید از گاز برای تولید برق در واحد‌هایی که نیاز دارند استفاده کنیم.

انارکی محمّدی ادامه داد: صرفه‌جویی مردم یکی از موضوعاتی است که بسیار مهم است. زیرا کشور ما دو برابر بیشتر از دیگر کشورها، انرژی مصرف می‌کند و درمورد سرانه مصرف برق با دیگر کشور‌ها خیلی اختلاف نداریم. 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به توسعه‌های معدنی که داشتیم برخی از معادن باید برای خودشان برق تولید کنند و کار‌هایی انجام شده، امّا متوازن نبوده است و نتیجه آن، ناترازی بوده است. در نتیجه، ناترازی فعلی نتیجه سال‌ها سرمایه‌گذاری نکردن همزمان با رشد مصرف است و قطعی‌های برق باعث شده‌اند که تولید کشور نابود شود.

انارکی محمّدی ادامه داد: از سال ۸۶ که تحریم‌ها وجود داشته‌اند تا الان، هنوز از تکنولوژی قدیمی برای حوزه‌های صنعت، معدن و انرژی و چاه‌های نفت استفاده می‌شود، در حالی که کشور‌های موفق دو کار در زمینه تولید انجام می‌دهند؛ تعداد و کیفیت خود را توسعه می‌دهند که تکنولوژی در این مورد اهمیت دارد. 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تحریم‌ها درمورد انرژی به کشور ما آسیب وارد کرده‌اند و وقتی که در کشور ثبات سرمایه‌گذاری و اقتصادی وجود نداشته باشد سرمایه‌گذار بخش خصوصی با بروکراسی اداری روبه‌رو می‌شود که دولت باید مسیر را برای این موضوع هموار کند. 

انارکی محمّدی افزود: زمانی امنیت انرژی کشور تضمین می‌شود که به مردم بگوییم کاری که انجام می‌دهیم نتیجه می‌دهد و تولید پایدار و سرمایه‌گذاری دائمی در این مورد داشته باشیم و مهم‌تر از همه، استفاده از فناوری‌های نوین درمورد انرژی است که با کمترین هزینه، بیشترین بازدهی به وجود آید.

برچسب ها: مصرف انرژی ، ناترازی انرژی ، انرژی برق
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