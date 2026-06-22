باشگاه خبرنگاران جوان - تیمهای ملی فوتبال ایران و بلژیک در چارچوب دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید و امتیازات میان دو تیم تقسیم شد.
زلاتان ابراهیموویچ، ستاره سابق تیم ملی فوتبال سوئد که به عنوان کارشناس یکی از شبکههای تلویزیونی در آمریکا فعالیت میکند، در تحلیل این مسابقه اظهار داشت: این بازی میتوانست سرنوشت متفاوتی داشته باشد، اما ایران در مقطعی که فرصت ایجاد برتری داشت، تصمیم گرفت ریسک نکند و به کسب یک امتیاز رضایت دهد.
وی با اشاره به عملکرد دروازهبانهای دو تیم افزود: در چنین دیدارهایی نقش دروازهبانها بسیار تعیینکننده است و در این مسابقه نیز عملکرد آنها تأثیر مستقیم بر نتیجه نهایی داشت. ابراهیموویچ همچنین در واکنش به صحنه اخراج مدافع تیم ملی بلژیک تأکید کرد: این صحنه در هر نقطهای از جهان مستحق کارت قرمز است و تصمیم داور کاملاً صحیح بود.
او در پایان با لحنی کنایهآمیز گفت: باید اجازه دهیم دروازهبانها نیز سهم بیشتری از توجه و محبوبیت در فوتبال داشته باشند، چرا که در چنین مسابقاتی نقش آنها کمتر از گلزنان نیست.