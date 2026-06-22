باشگاه خبرنگاران جوان - نشست خبری مراسم وداع، تدفین و تشییع حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای واقع در رواق کشور دوست برگزار شد.
ایمان عطارزاده، سخنگوی مراسم وداع، تدفین و تشییع حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای در این نشست خبری بیان کرد: به دلیل شرایط جنگ، حفظ سلامت و ایمنی مردم برای بیت شریف اولویت اول بود و به همین دلیل زمان تشییع رهبر شهید به تعویق افتاد تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن مراسم را در داخل و خارج کشور داشته باشیم.
سخنگوی مراسم وداع، تدفین و تشییع حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای گفت: برای برگزاری مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» شعار «باید برخاست» و نماد «مشت گره کرده» در نظر گرفته شده است.
وی گفت: باید برخاست امتداد همان قیام نهضت امام خمینی (ره) است، یعنی خون پاک امام و رهبر شهیدمان آنچنان جوشان است که مردم تا پای جان به آن وفادار هستند.
عطارزاده ادامه داد: مکتب شهیدان، میراث ماندگار ملت ایران است و امروز نهتنها ملت ایران، بلکه در اقصی نقاط جهان، بهویژه در جبهه مقاومت، آزادگان و آزادیخواهان دنیا نیز در سوگ این شهادت بزرگ عزادار هستند. امت اسلامی با الهام از همین مکتب و با تمسک به کلام الهی، راه شهیدان را ادامه خواهد داد. شعار «قوموا لله» عصاره آخرین رهنمودها و پیامهای امام شهید ماست؛ پیامی که بر قیام برای خدا، ایستادگی در برابر ظلم و حرکت در مسیر حق تأکید دارد.
سخنگوی مراسم وداع، تدفین و تشییع حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای گفت: مراسم بدرقه، وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید و شهدای ایران از ۱۳ تیرماه تهران برگزار خواهد شد. همچنین نماز بر پیکر مطهر این امام مجاهد شهید در شهرهای تهران، قم و مشهد اقامه میشود. جزئیات زمان و مکان برگزاری نمازها و سایر اطلاعات تکمیلی مربوط به مراسم، متعاقباً از طریق اطلاعرسانیهای رسمی اعلام خواهد شد.
وی بیان داشت: مراسم تشییع پیکر امام شهید به همراه چهار عضو شهید خانواده ایشان برگزار خواهد شد. روز ۱۶ تیرماه، مراسم تشییع پیکرهای مطهر در شهر مقدس قم برگزار میشود. روز ۱۷ تیرماه نیز با توجه به درخواست مردم عراق برای میزبانی از رهبر شهید، آیین تشییع در شهرهای نجف اشرف و کربلای معلی برگزار خواهد شد.
عطارزاده ادامه داد: همچنین روز پنجشنبه ۲۰ تیرماه، مراسم تشییع در شهر مقدس مشهد برگزار میشود و پس از آن، آیین تدفین در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) انجام خواهد شد و پیکر مطهر ایشان در جوار بارگاه ملکوتی رضوی به خاک سپرده میشود.
سخنگوی مراسم وداع، تدفین و تشییع حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای گفت: همچنین مراسم ادای احترام و عرض تسلیت مقامات رسمی و هیئتهای عالیرتبه کشورهای مختلف جهان به پیکر مطهر امام شهید برگزار خواهد شد که زمان و مکان دقیق برگزاری این مراسم متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
عطار زاده گفت: با افتخار عرض کنم که از نخستین روزهای پس از شهادت رهبر شهید، که مقدمات برگزاری آیین تشییع و بزرگداشت ایشان آغاز شد، تا امروز تمامی ظرفیتهای موجود کشور به میدان آمدهاند. دستگاههای دولتی، نهادهای انقلابی، سازمانهای نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی با تمام توان پای کار آمدهاند و یک بسیج و همافزایی ملی شکل گرفته است تا بتوانیم این مراسم را در شأن و منزلت امام شهیدمان برگزار کنیم.
وی ادامه داد: بیتردید گستره و ابعاد این مراسم با هیچیک از آیینهایی که در طول ۴۷ سال گذشته، اعم از تشییع شهدا، راهپیمایی اربعین و یا دیگر مراسمهای بزرگ مردمی برگزار شده، قابل مقایسه نیست. برای میزبانی از خیل عظیم علاقهمندان و عاشقان امام مجاهد شهید، این بار نیز مردم عزیز و عزادار خود میداندار اصلی هستند.
سخنگوی مراسم وداع، تدفین و تشییع حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای تأکید کرد: همین مردم داغدار با روحیه ایثار و خدمت، مسئولیت میزبانی، خدمتگزاری و خادمی هموطنان و دلدادگان مکتب امام شهید را بر عهده گرفتهاند تا مراسمی در شأن آن رهبر مجاهد و محبوب برگزار شود.
وی گفت: در کنار همه تلاشها و اقدامات زیرساختی، برنامهریزیها، تأمین تجهیزات و هماهنگیهای گستردهای که برای میزبانی، پذیرایی، اسکان و تکریم عزاداران رهبر شهید در حال انجام است، گروههای مردمی، هیئتهای مذهبی، مساجد، حسینیهها و سازمانهای مختلف نیز با تمام توان پای کار آمدهاند.
عطار زاده گفت: همچنین مجموعهای از برنامهها و فعالیتهای فرهنگی و هنری ویژه به مناسبت برگزاری این مراسم در دست طراحی و اجراست که انشاءالله جزئیات آن در هفته آینده به صورت ویژه به اطلاع مردم و رسانهها خواهد رسید.
سخنگوی مراسم وداع، تشییع و تدفین حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای، از تمامی دستگاهها، نهادها، گروههای مردمی و افرادی که در برگزاری و پشتیبانی مراسم بدرقه رهبر شهید نقشآفرینی کردهاند، قدردانی کرد.
وی با تأکید بر نقش محوری مردم در برگزاری این مراسم اظهار داشت: در آیین وداع، تشییع و تدفین رهبر شهیدمان، نقشآفرینی اصلی بر عهده مردم خواهد بود. همانگونه که در همه مقاطع حساس و سرنوشتساز انقلاب اسلامی، مردم بزرگ ایران پیشگام بودهاند، در این مراسم نیز محور اصلی برگزاری، میزبانی و خدمترسانی خواهند بود.
سخنگوی مراسم وداع، تشییع و تدفین حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای افزود: ما قدردان این ملت بزرگ، وفادار و قدرشناس هستیم و اطمینان داریم که با حضور باشکوه و کمنظیر خود، برگ زرین دیگری در تاریخ وفاداری و ارادت به رهبر شهیدشان رقم خواهند زد.
عطارزاده همچنین از دولت و ملت عراق به دلیل همراهی، ابراز همدردی و همکاری در برگزاری برنامههای مرتبط با بزرگداشت رهبر شهید قدردانی و تشکر کرد.