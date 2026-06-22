همزمان با فرا رسیدن تاسوعای حسینی، استان البرز خود را برای خلق حماسه‌ای دیگر آماده می‌کند. اجتماع بزرگ «یوم‌العباس» که سال‌هاست به نماد وحدت و ارادت مردم ولایتمدار البرز به سقای دشت کربلا تبدیل شده، امسال نیز پرشورتر از گذشته در کرج برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حجت‌الاسلام والمسلمین ولایی برحق ضمن تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، اظهار داشت: «تاسوعا، روز تجدید عهد با مظهر وفاداری و بصیرت، حضرت ابوالفضل العباس(علیه السلام) است. امسال نیز مردم بصیر و حسینیِ کرج، همگام با سایر نقاط استان و کشور، در روز تاسوعا از ساعت ۹ صبح، با اجتماع در مقابل آستان مقدس امامزاده حسن(علیه السلام)، بار دیگر ارادت خالصانه خود را به اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) به نمایش خواهند گذاشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز افزود: «این تجمع تنها یک آیین مذهبی نیست، بلکه پیامی است از سوی مردم عزیز ایران که در هر شرایطی پای آرمان‌های حسینی خود ایستاده‌اند. با توجه به اقتضائات امروز جامعه و ضرورت نمایش وحدت و ایستادگی، انتظار می‌رود این اجتماع با شکوه و معنویت بیشتری برگزار شود تا شاهد هم‌افزایی قلوب عزاداران زیر بیرق اباعبدالله الحسین(علیه السلام) باشیم.

وی در پایان ضمن دعوت از عموم مردم، هیئت‌های مذهبی، جوانان و نوجوانان کرجی برای حضور در این همایش باشکوه، خاطرنشان کرد: «این تجمع، فرصتی مغتنم برای تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت است و حضور پرشور در آن، پاسخی دندان‌شکن به بدخواهان و تجلی‌گاه پیوند ناگسستنی مردم با مکتب امام حسین(علیه السلام) است.

برچسب ها: تجدید میثاق ، یوم العباس
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