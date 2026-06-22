باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری البرز با اشاره به تشکیل ۱۲ کمیته برای حمایت از «حلقههای میانی» در استان، از پهنهبندی محلهها با استفاده از ظرفیت «شهرداران کوچه» و «بانویاران» خبر داد و اعلام کرد که با شناسایی ۱۰۰ هزار نفر از طریق این شبکههای مردمی، بخش عمدهای از نیازمندان جدید برای دریافت خدمات حمایتی به کمیته امداد و بهزیستی معرفی شدهاند.
محمدجواد کاظمینی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری البرز، با حضور در برنامه «رهیافت» گفت: شبکه و حلقههای میانی محلهمحور را در دستور کار قرار دادهایم و برای آنها ۲۲ جایگاه معین شده است که هرکدام رسالت مشخصی دارند.
وی با حضور در صدا و سیمای البرز افزود: در ساختار دستگاههای اجرایی استان نیز سازوکاری ایجاد شده تا این دستگاهها نقش حمایتی و تسهیلگری ایفا کنند. همچنین ۱۲ کمیته در میان دستگاههای استان با همین رویکرد تشکیل شده است.
کاظمینی در برنامه زنده رادیویی رهیافت ادامه داد: سرگروههای مردمی در جریان نشستها، نظام مسائل خود را مشخص میکردند و پیگیریهای لازم نیز انجام میشد. مسجد، کانونهای فرهنگی هنری، خانههای امداد و هلال، بسیج و دیگر مجموعهها، هرکدام به تناوب فعالیتهای مؤثری در محلهها دارند. برای اثرگذاری بیشتر این فعالیتها، لازم است یک مرکز راهبری برای هماهنگی همه این اقدامات تعیین شود.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری البرز با اشاره به هماندیشی و همافزایی میان دستگاههای حمایتی گفت: خانه محله بهعنوان حلقه واسط میان مردم و مسئولان شکل گرفته است.
وی در برنامه زنده رهیافت افزود: سال گذشته یک فهرست ۱۰۰ هزار نفری جمعآوری و در اختیار کمیته امداد قرار گرفت که بررسیها نشان داد ۸۰ درصد افراد این فهرست، حائز شرایط بودند اما در فهرست حمایتی قرار نداشتند. افراد باقیمانده نیز میان بهزیستی و کمیته امداد، در قالب شناسایی و رسیدگی مورد توجه قرار گرفتند.
کاظمینی با اشاره به پهنهبندی محلهها گفت: شهردار کوچه و بانویار با شناسایی نیازها و مطالبات محلی، مشکلات و دغدغههای مردم را بررسی و پیگیری میکنند. همچنین گروههای سازش محلهمحور در قالب یک قرارگاه شکل گرفتهاند.
وی در پاسخ به پرسش مجری برنامه «رهیافت» درباره حمایت دولتی از شبکه مردمی محلهمحور توضیح داد: اصطلاح حلقه میانی، که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید داشتهاند، در واقع بیانگر نقش واسطهای است؛ یعنی افرادی که میتوانند مردم را ساختارمند پیش ببرند، خواستههای آنان را دستهبندی کنند و با دولت تعامل داشته باشند. حلقه میانی باید از ظرفیت مردم برای پیشرفت و توسعه استفاده کند.