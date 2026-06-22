باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مسعود پل‌مه، دبیر انجمن کشتیرانی، با اشاره به شرایط حمل‌ونقل دریایی کشور در دوران جنگ اظهار کرد: در ایامی که جنگ وجود داشت اما هنوز محاصره دریایی شکل نگرفته بود، شرایط انتقال کالا بهتر بود و تلاش می‌کردیم از همان مسیرهای قبلی در جنوب کشور، حداکثر کالاهای مورد نیاز کشور را تأمین و ارسال کنیم.

وی افزود: پس از آنکه محاصره دریایی ایجاد شد، علاوه بر حفظ مسیرهای قبلی، هرچند با حجم پایین‌تر و با مدیریت میدانی ویژه، مسیرهای جایگزین نیز فعال شد و کالاها از طریق مرزهای جاده‌ای، ریلی و آبراه شمال منتقل شدند.

پل‌مه ادامه داد: با استفاده از ظرفیت‌های لجستیکی و همکاری‌هایی که با کشورهای همسایه داشتیم، توانستیم بخش قابل توجهی از نیاز کشور را که پیش از این از طریق آبراه‌های جنوب، خلیج فارس و دریای عمان تأمین می‌شد، به مسیرهای جایگزین منتقل کنیم و این خلأ را جبران کنیم.

دبیر انجمن کشتیرانی درباره ورود شناورهای بزرگ کانتینری به بنادر کشور نیز گفت: در تمام این مدت، فعالیت شناورها متوقف نشد و شناورهای مختلف با ظرفیت‌های متفاوت وارد بنادر شدند، تخلیه و بارگیری انجام دادند و عملیات حمل‌ونقل دریایی ادامه پیدا کرد.

وی تصریح کرد: شناور بزرگ کانتینری با ظرفیت حدود ۶ هزار و ۵۰۰ کانتینر که روز گذشته در بندر شهید رجایی پهلو گرفته، نخستین شناور با این ظرفیت بالا بوده است، اما در طول این ایام، شناورهای زیر سه هزار کانتینر نیز در بنادر کشور حضور داشتند و مدیریت عملیات آنها انجام شد.