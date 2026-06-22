معاون وزیر جهاد کشاورزی از تحقق اهداف ۷۰ درصدی خودکفایی محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: تا پایان برنامه هفتم خودکفایی ۹۰ درصدی محصولات از جمله شکر و برنج محقق می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا گل محمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص آخرین وضعیت تحقق اهداف خودکفایی محصولات اساسی در برنامه هفتم گفت: تمامی برنامه های سازمان تات در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم است و سال گذشته کمیته ناظری سازمان تات تشکیل داد که براین اساس بالای ۷۰ درصد اهداف محقق شده است.

به گفته وی، خودکفایی و خوداتکایی محصولات در حوزه شکر با توسعه کشت چغندر پاییزه و در حوزه برنج و سایر حوزه ها ۱۵ برنامه کلان در سازمان طراحی شده است و پیش بینی می شود که تا پایان برنامه هفتم خودکفایی ۹۰ درصدی برنج و شکر محقق شود.

گل محمدی ادامه داد: سازمان تات از میانگین ۳۰ درصد برنامه های توسعه قبلی جلوتر خواهد بود.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: براساس آخرین آمار ۸۰ درصد مصوبه الگوی کشت اجرا شده است.