سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از آغاز فصل برداشت گندم دیم در مزارع این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل حسینی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: عملیات برداشت محصول گندم دیم در اراضی زراعی شهرستان بهشهر آغاز شده است.

او با تأکید بر اهمیت تحویل محصول به مراکز رسمی خرید تضمینی، افزود: کشاورزان و بهره‌برداران می‌توانند محصول برداشت شده خود را برای فروش و بهره‌مندی از نرخ خرید تضمینی دولت، به مراکز رسمی خرید در شهرستان تحویل دهند.

حسینی مراکز خرید تضمینی گندم در شهرستان بهشهر را شامل مرکز خرید «شهید ربانی سفیدچاه»، مرکز خرید «الوند» و مرکز خرید «یارسم» اعلام کرد و گفت: این مراکز آماده دریافت محصول گندم کشاورزان هستند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بهشهر در پایان با اشاره به ضرورت تحویل گندم به مراکز رسمی، افزود: این اقدام علاوه بر تسهیل در فرآیند خرید تضمینی و تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان، نقش بسزایی در مدیریت صحیح ذخایر راهبردی گندم و تأمین امنیت غذایی کشور دارد.