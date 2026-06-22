رژیم صهیونیستی هیئت اتحادیه کارگری یونان را که به رام الله سفر کرده بود، اخراج کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقامات یونان و فلسطین تصمیم اسرائیل مبنی بر عدم اجازه ورود به هیئت نمایندگان اتحادیه کارگری یونان که به رام الله در کرانه باختری اشغالی سفر می‌کردند را محکوم کردند.

وزارت امور خارجه یونان پس از آنکه مقامات اسرائیلی از ورود اتباع یونانی که توسط فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری فلسطین برای بازدید همبستگی دعوت شده بودند، جلوگیری کردند، ابراز نگرانی کرد.

آتن اعلام کرد که مسافران تمام شرایط ورود را رعایت کرده و هدف از سفر خود را به محض ورود به مقامات اسرائیلی اعلام کرده‌اند.

وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین این اقدام را «اقدامی خودسرانه و غیرقانونی» و نقض قوانین بین‌المللی و آزادی‌های اتحادیه‌های کارگری خواند و آن را به شدت محکوم کرد. این وزارتخانه گفت که اعضای هیئت مورد بازجویی قرار گرفتند، برای چند ساعت بازداشت شدند و سپس اخراج شدند.

این وزارتخانه اسرائیل را به تلاش برای جلوگیری از مشاهده شرایط تحت اشغال توسط هیئت‌های بین‌المللی متهم کرد و این اقدام را بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای منزوی کردن فلسطینی‌ها از جامعه بین‌المللی خواند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: رام الله ، تشکیلات خودگردان فلسطین
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