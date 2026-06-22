باشگاه خبرنگاران جوان - خالد عیایشه اظهار کرد: به‌دنبال اجرای طرح تشدید بازرسی کارشناسان بهداشت محیط این مرکز از اصناف تحت پوشش شهرستان خرمشهر، مقادیری از انواع محصولات غذایی غیرقابل‌استفاده و تاریخ‌گذشته شناسایی شد که پس از کشف، تحت نظارت بازرسان مرکز بهداشت معدوم‌سازی و از چرخه توزیع و مصرف خارج شدند.

وی از تعطیلی یک واحد اغذیه‌فروشی در خرمشهر به دلیل رعایت‌نکردن موازین بهداشتی، در پی بازدید و بررسی کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت خرمشهر خبر داد.

عیایشه افزود: این اقدام در راستای صیانت از سلامت شهروندان و با هدف پیشگیری از بروز تخلفات بهداشتی انجام شد و کارشناسان بهداشت محیط پس از مشاهده موارد غیرمجاز و نقض ضوابط، نسبت به تعطیلی این واحد صنفی اقدام کردند.

رئیس مرکز بهداشت خرمشهر گفت: از شهروندان خرمشهری انتظار داریم هرگونه تخلف بهداشتی را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند تا در اسرع وقت توسط کارشناسان این مرکز پیگیری شود.