رئیس مرکز بهداشت خرمشهر از معدوم‌سازی نزدیک به ۶ تن ونیم انواع مواد غذایی غیرقابل مصرف توسط بازرسان مرکز بهداشت این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - خالد عیایشه اظهار کرد: به‌دنبال اجرای طرح تشدید بازرسی کارشناسان بهداشت محیط این مرکز از اصناف تحت پوشش شهرستان خرمشهر، مقادیری از انواع محصولات غذایی غیرقابل‌استفاده و تاریخ‌گذشته شناسایی شد که پس از کشف، تحت نظارت بازرسان مرکز بهداشت معدوم‌سازی و از چرخه توزیع و مصرف خارج شدند.

وی از تعطیلی یک واحد اغذیه‌فروشی در خرمشهر به دلیل رعایت‌نکردن موازین بهداشتی، در پی بازدید و بررسی کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت خرمشهر خبر داد.

عیایشه افزود: این اقدام در راستای صیانت از سلامت شهروندان و با هدف پیشگیری از بروز تخلفات بهداشتی انجام شد و کارشناسان بهداشت محیط پس از مشاهده موارد غیرمجاز و نقض ضوابط، نسبت به تعطیلی این واحد صنفی اقدام کردند.

رئیس مرکز بهداشت خرمشهر گفت: از شهروندان خرمشهری انتظار داریم هرگونه تخلف بهداشتی را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند تا در اسرع وقت توسط کارشناسان این مرکز پیگیری شود.

برچسب ها: مواد غذایی فاسد ، معدوم سازی
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