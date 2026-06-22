باشگاه خبرنگاران جوان - معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز و رئیس ستاد اربعین حسینی شهرداری، از برگزاری نخستین جلسه ستاد اربعین با حضور رؤسای کمیته‌های تخصصی خبر داد و بر ضرورت هماهنگی بین‌بخشی، برنامه‌ریزی دقیق و آمادگی کامل برای ارائه خدمات مطلوب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مرز شلمچه تأکید کرد.

روح‌الله خوشبخت، از برگزاری نخستین جلسه ستاد اربعین حسینی با هدف هماهنگی، برنامه‌ریزی و آمادگی هرچه بیشتر برای خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خبر داد.

او با اشاره به اهمیت ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی اظهار کرد: در راستای اجرای دستورالعمل برپایی موکب حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع) شهرداری شیراز در مرز شلمچه، نخستین جلسه ستاد اربعین حسینی با حضور رؤسای کمیته‌های تخصصی و مدیر اجرایی موکب برگزار شد.

خوشبخت افزود: در این نشست، آخرین برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم برای استقرار و فعالیت موکب، تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز، ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی، بهداشتی، ایمنی، حمل‌ونقل و اطلاع‌رسانی به زائران مورد بررسی قرار گرفت و وظایف هر یک از کمیته‌ها تشریح شد.

رئیس ستاد اربعین حسینی شهرداری شیراز با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف شهرداری گفت: خدمت به زائران سید و سالار شهیدان (ع) افتخاری بزرگ برای مجموعه مدیریت شهری است و تمامی کمیته‌ها باید با انسجام، برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه ارائه خدمات شایسته به زائران را فراهم کنند.

در این جلسه رؤسای کمیته‌های پشتیبانی و مالی، حمل‌ونقل، برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی، فرهنگی و اجتماعی، امنیتی و انتظامی، بازرسی و ارزیابی عملکرد، اطلاع‌رسانی، زیرساخت، بهداشت و درمان و ایمنی و آتش‌نشانی حضور داشتند و پیرامون اقدامات اجرایی و برنامه‌های پیش‌رو به تبادل نظر پرداختند.

گفتنی است، موکب حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع) شهرداری شیراز همزمان با ایام اربعین حسینی در مرز شلمچه به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمات‌رسانی خواهد کرد.

منبع: شهرداری شیراز