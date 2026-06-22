باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - گردشگری روستایی نوعی از گردشگری است که گردشگران برای تجربه زندگی روستایی، آشنایی با آداب و رسوم محلی، بهره‌مندی از طبیعت و مشارکت در فعالیت‌های سنتی به روستا‌ها سفر می‌کنند. این شیوه گردشگری علاوه بر ایجاد درآمد برای ساکنان محلی، زمینه حفظ هویت فرهنگی و تقویت سرمایه اجتماعی را نیز فراهم می‌کند.

لرستان با داشتن صد‌ها روستای دارای جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی، ظرفیت کم‌نظیری در این زمینه دارد. روستا‌های واقع در شهرستان‌های خرم‌آباد، الیگودرز، دورود، ازنا، بروجرد، دلفان و سلسله هر یک دارای چشم‌انداز‌های طبیعی، معماری بومی، صنایع دستی و آیین‌های سنتی ارزشمندی هستند که می‌توانند گردشگران داخلی و خارجی را جذب کنند. مسئولان میراث فرهنگی استان نیز بار‌ها اعلام کرده‌اند که ده‌ها روستای لرستان قابلیت تبدیل شدن به روستا‌های هدف گردشگری را دارند.

یکی از مهم‌ترین مزایای گردشگری روستایی در لرستان، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوار‌های روستایی است. بسیاری از روستاییان می‌توانند از طریق ارائه خدمات اقامتی، فروش محصولات کشاورزی، صنایع دستی، غذا‌های محلی و راهنمایی گردشگران درآمد کسب کنند. این امر موجب کاهش وابستگی اقتصادی به کشاورزی سنتی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی روستا‌ها خواهد شد.

از سوی دیگر، توسعه گردشگری روستایی می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر‌ها ایفا کند. هنگامی که فرصت‌های شغلی و درآمدی در روستا فراهم شود، جوانان انگیزه بیشتری برای ماندن در محل زندگی خود خواهند داشت. این موضوع به حفظ جمعیت روستایی و جلوگیری از خالی شدن روستا‌ها کمک می‌کند.

یکی دیگر از آثار مثبت گردشگری روستایی، حفاظت از فرهنگ و سنت‌های محلی است. موسیقی لری، پوشش سنتی، غذا‌های بومی، جشن‌ها و آیین‌های محلی از مهم‌ترین عناصر فرهنگی لرستان هستند که از طریق گردشگری معرفی و حفظ می‌شوند. گردشگران علاقه‌مندند سبک زندگی اصیل روستایی را از نزدیک مشاهده کنند و همین امر ارزش میراث فرهنگی را برای جامعه محلی افزایش می‌دهد.

در سال‌های اخیر طرح‌هایی مانند ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی و تبدیل خانه‌های سنتی روستایی به مراکز اقامتی در لرستان مورد توجه قرار گرفته است. شناسایی خانه‌های روستایی برای پذیرش گردشگران و حمایت از طرح‌های بوم‌گردی می‌تواند زیرساخت لازم برای رونق این بخش را فراهم کند.

۲۸۰۰ روستا، یک فرصت بزرگ؛ لرستان در آستانه جهش گردشگری

مهدی مجیدی در حاشیه برگزاری جلسه مشاوران حوزه عمرانی استان اظهار کرد: جلسه مشاوران حوزه عمرانی با حضور نمایندگان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دفتر فنی استانداری برگزار شد و در این نشست، گزارش اقدامات ستاد بازسازی در ایام جنگ و روند فعالیت‌های بازسازی که با دبیری بنیاد مسکن در حال انجام است، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه همچنین موضوع طرح‌های هادی روستایی و پرسش‌های مطرح‌شده از سوی مشاوران بررسی شد و فرآیند تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی برای حاضران تشریح شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با اشاره به طرح دغدغه‌های مشاوران درباره وضعیت ترافیکی شهر خرم‌آباد، گفت: مقرر شد نشست تخصصی بعدی با محوریت مدیریت ترافیک شهری خرم‌آباد و با حضور دستگاه‌ها و اعضای مرتبط برگزار شود تا راهکار‌های لازم برای بهبود وضعیت ترافیکی مرکز استان مورد بررسی قرار گیرد.

مجیدی با اشاره به ظرفیت‌های روستا‌های لرستان در حوزه گردشگری، بیان کرد: در این نشست درباره توانمندی‌های روستا‌های استان و ظرفیت‌های موجود برای توسعه گردشگری روستایی بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد جلسات آتی با مشارکت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دفتر امور روستایی و بنیاد مسکن برگزار شود تا از دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های مشاوران برای ارتقای وضعیت گردشگری روستایی بهره‌گیری شود.

وی خاطرنشان کرد: استان لرستان دارای بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ روستا است که از این تعداد، بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ روستا دارای دهیاری هستند و این ظرفیت ارزشمند می‌تواند نقش مؤثری در توسعه و تقویت گردشگری روستایی و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی در مناطق روستایی استان ایفا کند.

با وجود ظرفیت‌های فراوان، گردشگری روستایی در لرستان با چالش‌هایی نیز مواجه است. کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ضعف تبلیغات، محدودیت امکانات اقامتی، نبود تابلو‌های راهنما، کمبود آموزش‌های تخصصی برای جوامع محلی و ضعف سرمایه‌گذاری از جمله مهم‌ترین موانع توسعه این بخش محسوب می‌شوند. رفع این مشکلات نیازمند همکاری دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و جوامع محلی است.

برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری روستایی در لرستان، لازم است برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت صورت گیرد. آموزش ساکنان محلی، حمایت مالی از سرمایه‌گذاران، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، معرفی جاذبه‌های روستایی در فضای مجازی، برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و بهبود راه‌های دسترسی می‌تواند زمینه رشد این صنعت را فراهم کند. همچنین توجه به حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی باید در اولویت قرار گیرد تا توسعه گردشگری با اصول پایداری همراه باشد.

در مجموع، گردشگری روستایی در لرستان نه تنها یک فعالیت اقتصادی، بلکه ابزاری برای توسعه متوازن، حفظ فرهنگ بومی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان است. بهره‌گیری صحیح از این ظرفیت ارزشمند می‌تواند لرستان را به یکی از قطب‌های مهم گردشگری روستایی کشور تبدیل کرده و نقش مؤثری در توسعه پایدار استان ایفا کند.