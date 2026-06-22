مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از کشف و توقیف ۱۶ تن برنج وارداتی قاچاق به ارزش ۳۹ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - رحیم شهیدی‌پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی، بازرسان جهاد کشاورزی با همکاری نمایندگان اداره تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی شهرستان، موفق به شناسایی یک انبار حاوی برنج قاچاق شدند.

او افزود: این انبار با هماهنگی مقام قضایی و بر اساس گزارش‌های مردمی مورد بازرسی قرار گرفت و در جریان آن، ۱۶ تن برنج خارجی فاقد هرگونه مجوز قانونی و مدارک مثبته گمرکی کشف و توقیف شد.

شهیدی‌پور با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی این محموله را ۳۹ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این زمینه پرونده تشکیل شده و پس از تکمیل تحقیقات اولیه، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل افزود: واحد بازرسی این اداره با هرگونه احتکار، قاچاق و اخلال در بازار برخورد قاطع خواهد داشت و اجازه نخواهد داد سودجویان به معیشت مردم آسیب وارد کنند.

او همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله احتکار یا قاچاق، موضوع را به واحد بازرسی و تنظیم بازار جهاد کشاورزی شهرستان بابل اطلاع دهند یا با شماره‌های ۱۳۵ و ۱۲۴ تماس بگیرند.