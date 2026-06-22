مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از کشف و توقیف ۱۶ تن برنج وارداتی قاچاق به ارزش ۳۹ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - رحیم شهیدی‌پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی، بازرسان جهاد کشاورزی با همکاری نمایندگان اداره تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی شهرستان، موفق به شناسایی یک انبار حاوی برنج قاچاق شدند.

او افزود: این انبار با هماهنگی مقام قضایی و بر اساس گزارش‌های مردمی مورد بازرسی قرار گرفت و در جریان آن، ۱۶ تن برنج خارجی فاقد هرگونه مجوز قانونی و مدارک مثبته گمرکی کشف و توقیف شد.

شهیدی‌پور با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی این محموله را ۳۹ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این زمینه پرونده تشکیل شده و پس از تکمیل تحقیقات اولیه، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل افزود: واحد بازرسی این اداره با هرگونه احتکار، قاچاق و اخلال در بازار برخورد قاطع خواهد داشت و اجازه نخواهد داد سودجویان به معیشت مردم آسیب وارد کنند.

او همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله احتکار یا قاچاق، موضوع را به واحد بازرسی و تنظیم بازار جهاد کشاورزی شهرستان بابل اطلاع دهند یا با شماره‌های ۱۳۵ و ۱۲۴ تماس بگیرند.

برچسب ها: برنج قاچاق ، قاچاق کالا و ارز
خبرهای مرتبط
توقیف خودروی حامل برنج قاچاق در بهشهر
کشف ۱۶۰ تن برنج قاچاق در مازندران
شناسایی یک انبار با ۲۵ تن برنج قاچاق در بابل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
روز‌های آفتابی و شب‌های بارانی تا فردا پنج شنبه در مازندران
بررسی خسارت تنش گرمایی در واحد‌های طیور مازندران؛ کمیسیون ویژه بیمه تشکیل شد
۱۹ پرونده تغییر کاربری غیرمجاز در چالوس به مراجع قضایی معرفی شد
تیم ملی ساندا ایران با ۵ مازندرانی راهی چین شد
هشدار دریایی برای مازندران 
پیشرفت ۱۲ هزار و ۴۰۰ هکتاری نشاکاری برنج در شهرستان بهشهر
آخرین اخبار
پیشرفت ۱۲ هزار و ۴۰۰ هکتاری نشاکاری برنج در شهرستان بهشهر
تیم ملی ساندا ایران با ۵ مازندرانی راهی چین شد
بررسی خسارت تنش گرمایی در واحد‌های طیور مازندران؛ کمیسیون ویژه بیمه تشکیل شد
هشدار دریایی برای مازندران 
۱۹ پرونده تغییر کاربری غیرمجاز در چالوس به مراجع قضایی معرفی شد
روز‌های آفتابی و شب‌های بارانی تا فردا پنج شنبه در مازندران