باشگاه خبرنگاران جوان- دکتر محمد ابو العلا، پزشک تیم ملی مصر، تأیید کرد که حمدی فتحی، بازیکن تیم ملی، از درد در ناحیه همسترینگ خود شکایت داشته و همین امر باعث شده است که در بازی مقابل نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶ تعویض شود.
ابوالعلا افزود که حسام عبدالمجید در جریان مسابقه از ناحیه سر با مهاجم نیوزیلندی برخورد کرد و همین امر باعث شد که او زمین بازی را ترک کند و محمد عبدالمنعم جای او را بگیرد. پزشک تیم فوتبال مصر در مورد میزان مصدومیت این ۲ بازیکن و اینکه آیا به بازی با ایران میرسند یا خیر اظهار نظر را به بعد موکول کرده است.
تیمهای مصر و نیوزیلند در سومین بازی از مرحله گروهی به مصاف هم میروند.
جدول ردهبندی تا پایان بازی دوم:
۱- مصر (۴ امتیاز)
۲- ایران (۲ امتیاز)
۳- بلژیک (۲ امتیاز)
۴- نیوزیلند (۱ امتیاز)