باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نحوه مصرف چای سبز برای تقویت مفاصل + فیلم

کارشناس طب سنتی در خصوص نحوه مصرف چای سبز برای تقویت مفاصل توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر زنده دل، کارشناس طب سنتی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد نحوه مصرف چای سبز برای تقویت مفاصل نکاتی بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
نحوه مصرف چای سبز برای تقویت مفاصل + فیلم
young journalists club

آغاز به کار نمایشگاه قهوه و دمنوش‌ها در فارس/تولید انبوه دستگاه بستنی‌ساز توسط گروه صنعتی شانی مو

نحوه مصرف چای سبز برای تقویت مفاصل + فیلم
young journalists club

خوردن نوشیدنی‌ها در صبح، باعث لاغری می‌شود؟ + فیلم

نحوه مصرف چای سبز برای تقویت مفاصل + فیلم
young journalists club

کدام دمنوش برای خواب عمیق تاثیرگذار است؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم
۶۶۵

حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم
۵۲۵

یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
توصیۀ شهید سلامی به تیم مذاکره‌کننده: حامل امانت الهی هستید + فیلم
۴۷۴

توصیۀ شهید سلامی به تیم مذاکره‌کننده: حامل امانت الهی هستید + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
آئین سنتی علم‌بندی در شهرک تاریخی ماسوله + فیلم
۴۶۶

آئین سنتی علم‌بندی در شهرک تاریخی ماسوله + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
نذر عباس؛ روایت مادری از شهادت در ظهر تاسوعا + فیلم
۴۶۰

نذر عباس؛ روایت مادری از شهادت در ظهر تاسوعا + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha