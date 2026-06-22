باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در حاشیه بازدید از روند بازسازی ورزشگاه آزادی، ضمن تبریک به عملکرد تیم ملی فوتبال ایران مقابل بلژیک اظهار کرد: از نمایش خوب ملی‌پوشان در این دیدار قدردانی می‌کنیم و امیدواریم این روند موفقیت در ادامه رقابت‌ها نیز تداوم داشته باشد.

وی با اشاره به روند بازسازی ورزشگاه آزادی افزود: امکان داشت عملیات تکمیلی بازسازی این مجموعه تا پایان سال ۱۴۰۴ به اتمام برسد، اما به دلیل شرایط و برخی محدودیت‌ها این موضوع با تأخیر مواجه شد و در حال حاضر روند اجرایی پروژه با جدیت در حال پیگیری است.

او ادامه داد: باشگاه‌ها طبق ضوابط داخلی و مقررات بین‌المللی موظف به تأمین ورزشگاه میزبان هستند، با این حال ما در حد امکان و فراتر از وظایف قانونی، تلاش می‌کنیم ورزشگاه آزادی را به بهره‌برداری کامل برسانیم و شرایط مناسبی را برای میزبانی تیم‌های پرطرفدار کشور فراهم کنیم.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی درباره احتمال مسقف شدن ورزشگاه آزادی نیز گفت: امکان اجرای طرح سقف برای این ورزشگاه بدون آسیب به ساختار آن وجود دارد و مطالعات و طراحی‌های لازم در این زمینه در حال انجام است تا در صورت نیاز و الزام کنفدراسیون فوتبال آسیا اجرایی شود.

وی با اشاره به سایر بخش‌های پروژه خاطرنشان کرد: پس از تعویض چمن، اقدامات دیگری از جمله هوشمندسازی، به‌روزرسانی سیستم‌های مانیتورینگ و بهبود زیرساخت‌ها در دستور کار قرار دارد. بخش عمده باقی‌مانده پروژه مربوط به تکمیل نمای ظاهری و نصب صندلی‌هاست که پیش‌بینی می‌شود عملیات مربوط به نمای سازه ظرف ۱۲ روز آینده به پایان برسد.

او افزود: اگر معیار، رسیدن به تمامی استاندارد‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا باشد، برخی بخش‌ها نیازمند طرح‌های بلندمدت‌تری است که در دستور کار قرار دارد. با این حال در شرایط فعلی، ورزشگاه با انجام اصلاحات اخیر و کاشت چمن جدید، حدود ۹۰ درصد استاندارد‌های AFC را تأمین خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی ما این است که هر فردی که برای تماشای مسابقه یا بازدید از ورزشگاه آزادی به این مجموعه مراجعه می‌کند، تجربه‌ای مطلوب، استاندارد و در شأن یک ورزشگاه ملی داشته باشد.