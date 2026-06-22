مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گفت: با تکمیل اقدامات جاری، حدود ۹۰ درصد استاندارد‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا تأمین خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در حاشیه بازدید از روند بازسازی ورزشگاه آزادی، ضمن تبریک به عملکرد تیم ملی فوتبال ایران مقابل بلژیک اظهار کرد: از نمایش خوب ملی‌پوشان در این دیدار قدردانی می‌کنیم و امیدواریم این روند موفقیت در ادامه رقابت‌ها نیز تداوم داشته باشد.

وی با اشاره به روند بازسازی ورزشگاه آزادی افزود: امکان داشت عملیات تکمیلی بازسازی این مجموعه تا پایان سال ۱۴۰۴ به اتمام برسد، اما به دلیل شرایط و برخی محدودیت‌ها این موضوع با تأخیر مواجه شد و در حال حاضر روند اجرایی پروژه با جدیت در حال پیگیری است.

او ادامه داد: باشگاه‌ها طبق ضوابط داخلی و مقررات بین‌المللی موظف به تأمین ورزشگاه میزبان هستند، با این حال ما در حد امکان و فراتر از وظایف قانونی، تلاش می‌کنیم ورزشگاه آزادی را به بهره‌برداری کامل برسانیم و شرایط مناسبی را برای میزبانی تیم‌های پرطرفدار کشور فراهم کنیم.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی درباره احتمال مسقف شدن ورزشگاه آزادی نیز گفت: امکان اجرای طرح سقف برای این ورزشگاه بدون آسیب به ساختار آن وجود دارد و مطالعات و طراحی‌های لازم در این زمینه در حال انجام است تا در صورت نیاز و الزام کنفدراسیون فوتبال آسیا اجرایی شود.

وی با اشاره به سایر بخش‌های پروژه خاطرنشان کرد: پس از تعویض چمن، اقدامات دیگری از جمله هوشمندسازی، به‌روزرسانی سیستم‌های مانیتورینگ و بهبود زیرساخت‌ها در دستور کار قرار دارد. بخش عمده باقی‌مانده پروژه مربوط به تکمیل نمای ظاهری و نصب صندلی‌هاست که پیش‌بینی می‌شود عملیات مربوط به نمای سازه ظرف ۱۲ روز آینده به پایان برسد.

او افزود: اگر معیار، رسیدن به تمامی استاندارد‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا باشد، برخی بخش‌ها نیازمند طرح‌های بلندمدت‌تری است که در دستور کار قرار دارد. با این حال در شرایط فعلی، ورزشگاه با انجام اصلاحات اخیر و کاشت چمن جدید، حدود ۹۰ درصد استاندارد‌های AFC را تأمین خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی ما این است که هر فردی که برای تماشای مسابقه یا بازدید از ورزشگاه آزادی به این مجموعه مراجعه می‌کند، تجربه‌ای مطلوب، استاندارد و در شأن یک ورزشگاه ملی داشته باشد.

برچسب ها: محمدعلی ثابت قدم ، ورزشگاه ازادی
خبرهای مرتبط
برگزاری جلسه بازسازی ورزشگاه سیروس قایقران
جلسه وزیر ورزش با اعضای کمیسیون عمران مجلس در ورزشگاه آزادی؛
دنیامالی: نوسازی اماکن ورزشی برای وزارتخانه یک اصل است
ثابت‌قدم: ورزشگاه آزادی با هزینه ۳ همت به استاندارد‌های فیفا می‌رسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۹ ۰۲ تير ۱۴۰۵
مهم اینه ک هنوز درست نشده
۰
۰
پاسخ دادن
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پاناما ۰ - ۱ کرواسی/ بودیمیر ۳ امتیاز را برای کروات ها گرفت + فیلم
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
پیاتزا: آماده تقابل با فرانسه و مدیریت برنامه‌های رسانه‌ای هستیم
آخرین اخبار
پروژه نقل و انتقالاتی پرسپولیس مسکوت ماند
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پیاتزا: آماده تقابل با فرانسه و مدیریت برنامه‌های رسانه‌ای هستیم
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی
پاناما ۰ - ۱ کرواسی/ بودیمیر ۳ امتیاز را برای کروات ها گرفت + فیلم
انگلیس ۰ - ۰ غنا/ کی روش سه شیرها را متوقف کرد + فیلم
کلمبیا- کنگو؛ قهوه کاران در اندیشه صعود به مرحله حذفی
ماموریت مشترک کرواسی و پاناما برای اولین برد
کی‌روش و یک یادآوری تلخ
تقوی به اردوی تیم ملی والیبال ملحق شد
گزارشی از تمرینات آماده‌سازی تیم ملی والیبال برای حضور در لیگ ملت‌ها
تجلیل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از یک چهره ماندگار علمی/ نوابخش نشان ملی گرفت
۶ گل در ۶ جام/ رونالدو رکورد زد
پرتغال ۵ - ۰ ازبکستان/ موتور رونالدو و یارانش در دومین بازی روشن شد + فیلم
مارسینیاک داور بازی ایران و مصر شد
موضع ما عدم شرکت در تورنمنت ۳ جانبه است/ می‌خواهند فشار را از روی تیم پرسپولیس بردارند