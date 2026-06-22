شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از شور و حال سوگواران خسینی در شهرستان صالح آباد استان همدان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان-  در هفتمین شب از محرم‌الحرام، در حالی که فضا از اندوهِ بی‌پایانِ کربلا آکنده بود، سوگواران و عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مسجد ابوالفضل العباس (ع) شهر صالح‌آباد استان همدان گرد هم آمدند تا به یاد کوچک‌ترین شهیدِ دشت نینوا، حضرت علی‌اصغر (ع)، بر مظلومیتِ سیدالشهدا و خاندان مطهرش اشک ماتم بریزند. در این شبِ حزن‌انگیز که با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین اباذر طالبی و مرثیه‌سرایی حاج مهدی قاسمی و کربلایی مرتضی یگانه همراه بود، یادآورِ آن لحظه‌ای شد که امام حسین (ع) طفل شش‌ماهه‌ی خود را در آغوش گرفت و در میانه‌ی میدان نبرد، او را به سپاه کفر نشان داد تا حجت را بر آنان تمام کند؛ اما تیرِ زهرآگینِ جفا، گلوی نازکِ علی‌اصغر (ع) را نشانه رفت و او را بر دستان پدر به شهادت رساند. این شب، بازخوانیِ همان حماسه‌ی سکوتی است که مظلومیتِ ابدیِ حسین (ع) را برای تمام تاریخ رقم زد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت.

منبع: حسن میرزایی - همدان

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خیابان‌های صالح آباد میزبان حضور خالصانه مردم در هفتمین شب محرم

خیابان‌های صالح آباد میزبان حضور خالصانه مردم در هفتمین شب محرم

خیابان‌های صالح آباد میزبان حضور خالصانه مردم در هفتمین شب محرم + فیلم و تصاویر

خیابان‌های صالح آباد میزبان حضور خالصانه مردم در هفتمین شب محرم

خیابان‌های صالح آباد میزبان حضور خالصانه مردم در هفتمین شب محرم

خیابان‌های صالح آباد میزبان حضور خالصانه مردم در هفتمین شب محرم

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برچسب ها: ماه محرم ، مناسبت های مذهبی ، سوگواری
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