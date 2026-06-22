شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از شور و حال سوگواران خسینی در شهرستان صالح آباد استان همدان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- در هفتمین شب از محرمالحرام، در حالی که فضا از اندوهِ بیپایانِ کربلا آکنده بود، سوگواران و عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مسجد ابوالفضل العباس (ع) شهر صالحآباد استان همدان گرد هم آمدند تا به یاد کوچکترین شهیدِ دشت نینوا، حضرت علیاصغر (ع)، بر مظلومیتِ سیدالشهدا و خاندان مطهرش اشک ماتم بریزند. در این شبِ حزنانگیز که با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین اباذر طالبی و مرثیهسرایی حاج مهدی قاسمی و کربلایی مرتضی یگانه همراه بود، یادآورِ آن لحظهای شد که امام حسین (ع) طفل ششماههی خود را در آغوش گرفت و در میانهی میدان نبرد، او را به سپاه کفر نشان داد تا حجت را بر آنان تمام کند؛ اما تیرِ زهرآگینِ جفا، گلوی نازکِ علیاصغر (ع) را نشانه رفت و او را بر دستان پدر به شهادت رساند. این شب، بازخوانیِ همان حماسهی سکوتی است که مظلومیتِ ابدیِ حسین (ع) را برای تمام تاریخ رقم زد.
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منبع: حسن میرزایی - همدان