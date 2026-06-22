مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از وضعیت نگران‌کننده مخازن آب در بیرجند در پی افزایش دما و افزایش مصارف مشترکین خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - حسین توکلی با بیان اینکه با وجود افزایش سرانه تولید، تداوم گرمای بی‌سابقه هوا و پیک مصرف در دهه اول محرم، فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده است، افزود: در حال حاضر تنها ۳۰ درصد مخازن آب شهر بیرجند دارای ذخیره است که برای مدیریت شرایط، اقدام به تعدیل فشار شبکه و اطلاع‌رسانی گسترده به مردم کرده‌ایم.
 
وی با اشاره به آمار نگران‌کننده مصارف شهری، خاطرنشان کرد: با وجود رشد ۲ درصدی جمعیت در بیرجند، میزان مصرف آب در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد افزایش یافته است. طبق تحلیل‌های صورت‌گرفته، ۴۳ درصد از مشترکین بیرجندی در دسته «پرمصرف» قرار دارند و ۵۷ درصد مابقی، الگوی بهینه مصرف را رعایت می‌کنند.
برچسب ها: آب و فاضلاب ، مصرف آب
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