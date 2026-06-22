تیم ملی کشتی ساحلی ایران با کسب ۲ طلا و ۲ نقره عنوان قهرمانی مرحله سوم مسابقات سری جهانی در کشور گرجستان را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله سوم مسابقات سری جهانی کشتی ساحلی روزهای ۳۰ و ۳۱ خردادماه در شهر باتومی کشور گرجستان برگزار شد که در پایان این مسابقات تیم ایران بعنوان قهرمانی دست یافت.

اسامی نفرات مدال‌آور و رده‌بندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

۷۰ کیلوگرم: علی‌اکبر زرودی (طلا)
۸۰ کیلوگرم: علی غلامی (نقره)
۹۰ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی (نقره)
به اضافه ۹۰ کیلوگرم: سیدامیررضا صحرایی محلی (طلا)

رده‌بندی تیمی: ۱. ایران ۹۰ امتیاز ۲. گرجستان ۷۰ امتیاز ۳. جمهوری آذربایجان ۵۵ امتیاز ۴. اوکراین ۴۹ امتیاز ۵. فرانسه ۲۳ امتیاز

برچسب ها: کشتی ساحلی ، مسابقات کشتی
خبرهای مرتبط
کاپ نایب‌ قهرمانی ۲۰۱۴ جهان به ایران برمی‌گردد
مهاباد قهرمان مسابقات وزنه‌برداری آذربایجان‌غربی شد
دبیر: یزدانی بدن آماده‌ای نداشت/ آذرپیرا، چون آماده نبود اعتراض می‌کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پاناما ۰ - ۱ کرواسی/ بودیمیر ۳ امتیاز را برای کروات ها گرفت + فیلم
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
پیاتزا: آماده تقابل با فرانسه و مدیریت برنامه‌های رسانه‌ای هستیم
آخرین اخبار
پروژه نقل و انتقالاتی پرسپولیس مسکوت ماند
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پیاتزا: آماده تقابل با فرانسه و مدیریت برنامه‌های رسانه‌ای هستیم
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی
پاناما ۰ - ۱ کرواسی/ بودیمیر ۳ امتیاز را برای کروات ها گرفت + فیلم
انگلیس ۰ - ۰ غنا/ کی روش سه شیرها را متوقف کرد + فیلم
کلمبیا- کنگو؛ قهوه کاران در اندیشه صعود به مرحله حذفی
ماموریت مشترک کرواسی و پاناما برای اولین برد
کی‌روش و یک یادآوری تلخ
تقوی به اردوی تیم ملی والیبال ملحق شد
گزارشی از تمرینات آماده‌سازی تیم ملی والیبال برای حضور در لیگ ملت‌ها
تجلیل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از یک چهره ماندگار علمی/ نوابخش نشان ملی گرفت
۶ گل در ۶ جام/ رونالدو رکورد زد
پرتغال ۵ - ۰ ازبکستان/ موتور رونالدو و یارانش در دومین بازی روشن شد + فیلم
مارسینیاک داور بازی ایران و مصر شد
موضع ما عدم شرکت در تورنمنت ۳ جانبه است/ می‌خواهند فشار را از روی تیم پرسپولیس بردارند