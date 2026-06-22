تیم ملی کشتی ساحلی ایران با کسب ۲ طلا و ۲ نقره عنوان قهرمانی مرحله سوم مسابقات سری جهانی در کشور گرجستان را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله سوم مسابقات سری جهانی کشتی ساحلی روزهای ۳۰ و ۳۱ خردادماه در شهر باتومی کشور گرجستان برگزار شد که در پایان این مسابقات تیم ایران بعنوان قهرمانی دست یافت.
اسامی نفرات مدالآور و ردهبندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:
۷۰ کیلوگرم: علیاکبر زرودی (طلا)
۸۰ کیلوگرم: علی غلامی (نقره)
۹۰ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی (نقره)
به اضافه ۹۰ کیلوگرم: سیدامیررضا صحرایی محلی (طلا)
ردهبندی تیمی: ۱. ایران ۹۰ امتیاز ۲. گرجستان ۷۰ امتیاز ۳. جمهوری آذربایجان ۵۵ امتیاز ۴. اوکراین ۴۹ امتیاز ۵. فرانسه ۲۳ امتیاز