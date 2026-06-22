چین دوم (تابستانه) برگ سبز چای در باغ‌های استان‌های گیلان و مازندران آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور از آغاز چین دوم (تابستانه) برگ سبز چای در باغات شمال خبر داد و گفت: تاکنون شاهد تولید ۱۱ هزار و ۲۵۳ تن چای خشک بهاره هستیم.

به گفته او، از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۵۰ هزار و ۱۲ تن برگ سبز از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شده است. 

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به وضعیت کیفی برگ سبز چای تصریح کرد: شرایط اقلیمی امسال مساعد بوده و کیفیت برگ سبز و چای خشک تولیدی، بهتر از سال گذشته است.

برداشت برگ سبز چای هر ساله در ۳ چین بهاره، تابستانه و پاییزه انجام می‌شود، چین بهاره از اوایل اردیبهشت ماه، تابستانه تقریبا از اواخر خرداد ماه و چین پاییزه نیز در مهر ماه انجام می‌شود.

۹۰ درصد باغ‌های چای کشور در استان گیلان و ۱۰ درصد دیگر در استان مازندران قرار دارد.

منبع: روابط عمومی سازمان چای کشور

برچسب ها: برگ سبز چای ، سازمان چای کشور
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