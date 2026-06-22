وزیر دادگستری سابق کره جنوبی به دلیل تلاش برای ایجاد حکومت نظامی به ۲۵ سال زندان محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که پارک سونگ-جائه، وزیر دادگستری سابق کره جنوبی روز دوشنبه به دلیل مشارکت در تلاش نافرجام برای برقراری حکومت نظامی با مشارکت رئیس جمهور سابق، یون سوک یول به ۲۵ سال زندان محکوم شد.

یون به دلیل طراحی اعلام حکومت نظامی در دسامبر ۲۰۲۴ که پارلمان او را مجبور به لغو آن ظرف چند ساعت کرد، در حال گذراندن حبس ابد است.

یون در ماه فوریه به حبس ابد محکوم شده بود. او در مجموع با هشت محاکمه در ارتباط با تلاش حکومت نظامی خود، اتهامات فساد همسرش و مرگ یک افسر دریایی در سال ۲۰۲۳ مواجه است.

منبع: رویترز