پخش سریال «سرخدار» از شبکه یک سیما در حالی آغاز می‌شود که حضور بازیگرانی چون علیرضا اوسیوند و میلاد میرزایی در کنار جمعی از هنرمندان شناخته‌شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با نزدیک شدن به زمان پخش سریال «سرخدار» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مسعود فرخنده‌، تازه‌ترین تولید نمایشی صداوسیمای مرکز مازندران، اسامی بازیگران این مجموعه مشخص شده است. حضور علیرضا اوسیوند و میلاد میرزایی در کنار هنرمندانی همچون عمار تفتی، سلمان خطی، مجید پتکی، منوچهر علیپور، مریم خدارحمی، افشین سنگ‌چاپ و جمعی دیگر از بازیگران شناخته‌شده، نویدبخش اثری متفاوت و پرمخاطب است.

«سرخدار» در ۲۷ قسمت و به سفارش سیمای استان‌ها تولید شده است. این مجموعه با بهره‌ بردن از ظرفیت‌های بومی و هنری استان مازندران، روایتگر داستانی جذاب است که می‌تواند یکی از آثار قابل توجه تلویزیون در فصل جدید پخش باشد.

برچسب ها: فیلم و سریال ، سریال تلویزیونی
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