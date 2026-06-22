باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل، در دهن‌کجی آشکار به جامعه بین‌المللی برای توقف تشدید تنش‌های نظامی در جنوب لبنان، خواستار تبدیل لبنان به «زمین بازی» ارتش رژیم تروریستی اسرائیل شد.

بن گویر در اظهارات خود گفت که هیچ محدودیتی از سوی آمریکا بر عملیات نظامی اسرائیل در لبنان را نمی‌پذیرد و افزود: «اگر ترامپ به نتانیاهو بگوید که لبنان را ترک کند، پاسخ باید این باشد: آقای رئیس جمهور، نه.»

او استدلال کرد که تمایز قائل شدن بین لبنان به عنوان یک کشور و حزب‌الله یک «رویکرد مصنوعی» است که نمی‌توان آن را پذیرفت و خواستار آن شد که تمام خاک لبنان بدون هیچ استثنا یا محدودیتی، هدف مستقیم حملات رژیم تروریستی اسرائیل قرار گیرد.

بن گویر ادعا کرد: «هزار مادر لبنانی ممکن است گریه کنند، اما حتی یک مادر اسرائیلی هم نه.» او قاطعانه هرگونه محدودیت انسانی یا اخلاقی در جنگ را رد کرد و اصرار داشت که اولویت مطلق، حفاظت از صهیونیست‌ها به هر قیمتی است، حتی اگر به قیمت جان غیرنظامیان لبنانی تمام شود.

منبع: آر تی