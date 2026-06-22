رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: توانمندی متخصصان ایرانی موجب شده ایران در بسیاری از حوزه‌های پزشکی در منطقه جایگاه پیشرو داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید بصیر هاشمی صبح دوشنبه در آیین گرامیداشت روز ملی بسیج اساتید که همزمان با سالروز شهادت شهید دکتر مصطفی چمران و با حضور جمعی از رؤسای مراکز آموزش عالی استان و اساتید دانشگاه‌های فارس در پارک علم و فناوری فارس برگزار شد، با قدردانی از نقش‌آفرینی جامعه دانشگاهی در مسیر توسعه کشور، گفت: دانشگاهیان همواره در مقاطع سرنوشت‌ساز نقشی تعیین‌کننده در پیشبرد اهداف ملی داشته‌اند و بسیجیان نیز با روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و تعهد به میهن، در عرصه‌های مختلف پیشگام بوده‌اند.

او با اشاره به رسالت‌های گسترده نظام سلامت افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی علاوه بر تربیت نیروهای متخصص و متعهد، مسئولیت حفظ و ارتقای سلامت جامعه را بر عهده دارند؛ مسئولیتی خطیر که تحقق آن نیازمند دانش روزآمد، مدیریت کارآمد و حضور مستمر نیروهای توانمند است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه بسیج جامعه پزشکی همواره در عرصه خدمت‌رسانی به مردم پیشتاز بوده است، خاطرنشان کرد: فعالیت‌های جهادی و داوطلبانه این مجموعه در مناطق مختلف استان، جلوه‌ای از تعهد حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی جامعه پزشکی به شمار می‌رود.

هاشمی با اشاره به شرایط حساس اخیر کشور، از حضور مستمر و شبانه‌روزی مجموعه سلامت فارس در ارائه خدمات به مردم قدردانی کرد و گفت: دانشگاهیان و کارکنان حوزه سلامت همواره در بزنگاه‌های حساس با تمام ظرفیت در کنار مردم ایستاده‌اند و در حفظ آرامش و اقتدار کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند.

او با اشاره به اهمیت وفاق و همبستگی ملی افزود: جامعه دانشگاهی یکی از ارکان اصلی تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی است و در مقاطع مختلف، نقش مؤثری در همگرایی و پیشرفت کشور ایفا کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر جایگاه دانشگاه‌ها در اقتدار ملی اظهار کرد: نیروی انسانی نخبه، پژوهش‌های راهبردی و دستاوردهای فناورانه، از مهم‌ترین سرمایه‌های ماندگار کشور هستند؛ سرمایه‌هایی که کارآمدی خود را در شرایط مختلف به اثبات رسانده‌اند.

او ادامه داد: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با تضعیف مراکز علمی، روند پیشرفت کشور را کند کنند، اما علم و دانش محدودشدنی نیست و دانشگاه‌ها همچنان موتور محرک توسعه، نوآوری و خوداتکایی کشور خواهند بود.

هاشمی با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر ایران در حوزه پزشکی و سلامت گفت: امروز به برکت توانمندی نخبگان و متخصصان داخلی، طیف گسترده‌ای از خدمات درمانی پیشرفته، جراحی‌های پیچیده و پیوند اعضا در کشور انجام می‌شود و جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از حوزه‌های پزشکی در زمره کشورهای پیشرو منطقه قرار دارد.

او افزود: ظرفیت‌های علمی و آموزشی کشور به سطحی رسیده است که اساتید، پژوهشگران و متخصصان کشورهای مختلف برای بهره‌گیری از دانش و تجربیات علمی ایران، در دوره‌های آموزشی و برنامه‌های علمی دانشگاه‌های کشور حضور می‌یابند.

برچسب ها: علوم پزشکی شیراز ، جامعه پزشکی ، مجموعه سلامت
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