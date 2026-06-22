باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نشست خبری امروز با تاکید بر امنیت غذایی، گفت: طی یک سال گذشته که حوادث مختلف رخ داده است، امنیت غذایی به اقتدار ملی و دفاعی کمک کرد.

وی افزود: تا امروز، اتفاقاتی چون برگشت اسنپ بک، اعتصاب کامیون‌داران که خودش یک جنگ محسوب می‌شود، جنگ ۴۰ روزه و بعد از آن که با شدیدترین محاصره دریایی کشور با آن روبه‌رو بود امنیت غذایی با چالش مواجه نشد، در حالیکه با تحول اقتصادی و حذف ارز ترجیحی همراه بود. اما شاهد بودیم که نه قفسی خالی شد و نه صفی برای خرید کالاها تشکیل شد.

گل محمدی با بیان اینکه گرانی با گران‌فروشی متفاوت است، گفت: با حذف ارز ترجیحی طبیعی است که قیمت تولید افزایش پیدا کند که دولت با کالابرگ جبران می‌کند. این امنیت غذایی با برنامه‌ریزی محقق شد و از خرید هیجانی جلوگیری شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت دانش در حوزه کشاورزی بیان کرد: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان یکی از رکن های اساسی امنیت غذایی، پشتوانه تولید و مغز متفکر و بازوی علمی و مشورتی بخش کشاورزی، نقش کلیدی دارد.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: از نظر دانش فنی، توسعه دانش، حفظ و بهره‌برداری و مدیریت ذخائر ژنتیک، نظارت بر نهاده‌های کشاورزی و دامی رد پای سازمان وجود دارد.

گل‌محمدی با اشاره به شعار سال «امنیت ملی و وحدت ملی در سایه اقتصاد مقاومتی» بیان کرد: این امر وظیفه و مسئولیت ما را دوچندان کرده است. در حوزه اقتصاد مقاومتی افزایش بهره‌وری مدنظر است و از این‌رو، ما در سازمان تات امسال را سال آموزش و ترویج، توسعه دانش و فناوری در بخش کشاورزی نام‌گذاری کردیم.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت، مسئولیت بخش کشاورزی و مجموعه‌های علمی کشور را دوچندان کرده، اگر چه شرایط بحرانی پشت سر گذاشته شده، اما ضرورت دارد آمادگی و برنامه‌ ریزی برای ارتقای توان تولیدی و علمی کشور همچنان ادامه پیدا کند.

معاون وزیر جهاد افزایش بهره‌ وری را مهمترین اولویت بخش کشاورزی دانست و گفت: بهره‌ وری بدون اتکا به دانش، آموزش، فناوری و نوآوری امکان‌پذیر نیست. از این رو سازمان تات امسال توسعه آموزش، ترویج، دانش و فناوری را در کانون برنامه‌ های خود قرار داده است.

به گفته وی، تحقق اهداف تعیین‌ شده مستلزم همکاری و هم‌ افزایی همه ارکان بخش کشاورزی، معاونت‌ ها و سازمان‌ های تابعه وزارت جهاد کشاورزی، نهادهای حاکمیتی، دانشگاه‌ ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تشکل‌ ها، بخش خصوصی، استادان و در نهایت کشاورزان است.

گل‌محمدی ابراز امیدواری کرد با استمرار این همکاری‌ ها و بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های ملی و بین‌المللی، زمینه تحقق اهداف بخش کشاورزی و افزایش بهره‌ وری و تقویت امنیت غذایی کشور بیش از گذشته فراهم شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه حداقل یک همت اعتبار برای حفظ و نگه داری منابع ژنتیک مورد نیاز است، تصریح کرد: منابع ژنتیکی حکم ناموس را برای کشور دارد و بیش از ۸۰ درصد منابع ژنتیکی بخش کشاورزی در سازمان تات است که برای حفظ و نگهداری این منابع در برابر حملات و داشتن نسخه پشتیبان و همچنین بازسازی این ذخایر نیازمند حداقل یک‌همت اعتبار هستیم که امیدواریم اعتبار و بودجه لازم برای این بخش در نظر گرفته شود.