هافبک پیشین تیم ملی فوتبال فرانسه و کارشناس تلویزیونی با تمجید از عملکرد تیم ملی ایران در دیدار برابر بلژیک تأکید کرد که بازیکنان ایران با دفاعی منظم توانستند جریان بازی را مدیریت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- هافبک سابق تیم ملی فوتبال فرانسه و کارشناس فعلی یک شبکه تلویزیونی در جریان جام جهانی ۲۰۲۶، عملکرد تیم ملی ایران را در دیدار مقابل بلژیک مورد تحسین قرار داد.
وی با اشاره به تساوی بدون گل دو تیم در مرحله گروهی این رقابتها اظهار داشت: با وجود اینکه پیشبینی میشد بلژیک این مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذارد، اما بازیکنان خط دفاعی ایران نمایش بسیار منسجم و سازمانیافتهای ارائه کردند.
این کارشناس فوتبال ادامه داد: بلژیک در این دیدار عملکرد مطلوبی نداشت و حتی پس از ۱۰ نفره شدن این تیم، ایران توانست تیم خطرناکتری نشان دهد و از نظر دفاعی بر جریان مسابقه تسلط داشته باشد.
وی با اشاره به کیفیت فنی مسابقه افزود: هر دو تیم در بخشهایی مانند پاسکاری، تصمیمگیری و اجرای برنامههای تاکتیکی با دقت لازم ظاهر نشدند و بازی از سطح فنی بالایی برخوردار نبود.
او همچنین تصریح کرد: تا پیش از اخراج بازیکن بلژیک، این تیم کنترل بیشتری بر جریان مسابقه داشت و حتی میتوانست به پیروزی برسد، اما پس از آن، شرایط تغییر کرد و ایران با دفاعی منسجم توانست نتیجه را مدیریت و حفظ کند.