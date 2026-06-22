باشگاه خبرنگاران جوان - حسین قرایی با بیان اینکه صدا‌هایی مانند صدای آقای داوود نماینده بخشی از خاطره جمعی مردم ایران است، اظهار کرد: بسیاری از نسل‌ها با صدای هنرمندانی، چون او با رادیو، دوبله و روایت‌های ماندگار آشنا شده‌اند و همین صداهاست که هویت رسانه ملی را شکل داده است.

وی افزود: هنرمندان متعهد همواره در کنار مردم و تاریخ این سرزمین ایستاده‌اند. امروز وظیفه ماست که تجربه و سرمایه انسانی این عزیزان را حفظ و به نسل‌های بعد منتقل کنیم.

داوود نماینده که مهمان ویژه شورای مدیران روابط‌عمومی سازمان صداوسیما بود نیز در این جلسه با مرور خاطراتی از آغاز فعالیت خود در رادیو گفت: ورود به رادیو برای من نقطه عطفی در زندگی حرفه‌ای بود. از سال‌های نوجوانی تا همکاری با بزرگان رادیو، همه این مسیر با عشق به کلام و احترام به مخاطب شکل گرفت. رادیو برای من فقط یک رسانه نبوده و نیست؛ مدرسه‌ای بود که در آن نظم، تعهد و کیفیت کار را آموختم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به بیان خاطراتی از رهبر شهید انقلاب پرداخت و نقش‌آفرینی حماسی مردم در جنگ تحمیلی دوم و سوم را مرور کرد.

در پایان این نشست که با حضور دکتر علی زادبر، استاد دانشگاه و مجری سیما همراه نیز بود، از سوی مدیرکل روابط‌عمومی رسانه ملی، از سال‌ها تلاش متعهدانه و هنرمندانه داوود نماینده در عرصه گویندگی و دوبلاژ تجلیل شد.

داوود نماینده گوینده، مجری، بازیگر، دوبلور و مستندساز باسابقه کشور، زاده سال ۱۳۲۹ تهران است که فعالیت هنری خود را از اواخر دهه ۴۰ با مسابقات دکلمه و فن بیان آغاز کرد و پس از آن به رادیو راه یافت. او در نمایش‌های رادیویی و برنامه‌های مختلف با هنرمندانی، چون منوچهر نوذری و فرهنگ مهرپرور همکاری داشته و هم‌زمان وارد عرصه دوبلاژ شد. نماینده در طول دهه‌های فعالیت خود مدیریت دوبلاژ آثار سینمایی، سریال‌ها و مستند‌های متعددی را بر عهده داشته و در دوبله آثاری همچون «بینوایان»، «اسپریت»، «آرزو‌های بزرگ»، «سیاره زمین» و «سیاره منجمد» نقش‌آفرینی کرده است. کارنامه هنری او با ده‌ها تقدیرنامه و دیپلم افتخار همراه است و همچنان به فعالیت حرفه‌ای خود در عرصه هنر ادامه می‌دهد.

منبع: رسانه ملی