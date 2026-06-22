باشگاه خبرنگاران جوان - تکمیل مجموعه ورزشی کارگران مرودشت، توسعه فضاهای ورزشی کارگری و بهرهمندی اصولی شهرستانهای مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان از تسهیلات مشاغل خانگی، محور دیدار نماینده این حوزه انتخابیه با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس بود.
اسفندیار عبدالهی در دیدار با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای رفاهی و ورزشی برای جامعه کارگری، خواستار تکمیل هرچه سریعتر مجموعه ورزشی کارگران مرودشت شد.
او افزود: این مجموعه میتواند نقش مهمی در ارتقای نشاط اجتماعی، سلامت جسمی و روحی کارگران و خانوادههای آنان ایفا کند و ضروری است با تامین اعتبارات مورد نیاز، روند تکمیل آن شتاب گیرد.
نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت ساخت و تکمیل سایر فضاها و مجموعههای ورزشی کارگری در این مجموعه تاکید کرد و گفت: توسعه امکانات ورزشی ویژه جامعه کارگری از مطالبات مهم کارگران منطقه است که باید مورد توجه قرار گیرد.
عبدالهی در بخش دیگری از این دیدار، توزیع مناسب و عادلانه تسهیلات مشاغل خانگی را از عوامل موثر در رونق اشتغال و توانمندسازی اقتصادی خانوارها دانست و خواستار توجه ویژه به ظرفیتها و نیازهای شهرستانهای مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در تخصیص این تسهیلات شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در این نشست با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه توسعه زیرساختهای ورزشی کارگری و حمایت از مشاغل خانگی، اظهار کرد: تکمیل پروژههای نیمهتمام ورزشی کارگری از اولویتهای این ادارهکل است و تکمیل مجموعه ورزشی کارگران مرودشت نیز در چارچوب برنامههای توسعهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت مورد پیگیری قرار دارد.
سعید بیاری افزود: ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس تلاش دارد با استفاده از ظرفیتهای ملی و استانی، زمینه تامین اعتبار و تکمیل این پروژه را فراهم کند تا جامعه کار و تلاش منطقه از امکانات مناسب ورزشی و رفاهی بهرهمند شود.
او همچنین با اشاره به اهمیت مشاغل خانگی در ایجاد اشتغال پایدار و کمهزینه، گفت: توزیع تسهیلات این بخش بر اساس شاخصهای مصوب، ظرفیتهای منطقهای و با هدف حمایت از متقاضیان واجد شرایط در سراسر استان انجام میشود و تلاش خواهیم کرد از ظرفیتهای موجود برای توسعه اشتغال در شهرستانهای مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان به نحو مطلوب استفاده شود.
در پایان این دیدار، دو طرف بر تداوم همکاری و پیگیری مشترک برای توسعه زیرساختهای کارگری، حمایت از اشتغال و رفع مسائل حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرستانهای حوزه انتخابیه تاکید کردند.
در این نشست تصمیمات مهمی برای تسریع در تکمیل مجموعه ورزشی فرهنگی کارگران شهرستان مرودشت اتخاذ شد.
منبع: تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس