باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس یک نظرسنجی که روز یکشنبه منتشر و توسط روزنامه تایمز رژیم تروریستی اسرائیل گزارش شد، شهرک‌نشینان صهیونیست به طور قاطع جنگ با ایران و توافق بعدی بین تهران و واشنگتن را منفی می‌دانند و ۹۲.۱ درصد از آنها معتقدند که جمهوری اسلامی ایران پیروز میدان بوده است.

این نظرسنجی که شامل ۳۶۴۴ شرکت‌کننده بود و توسط دانشگاه عبری در قدس اشغالی، با همکاری موسسه آگام، بین ۱۷ تا ۲۰ ژوئن انجام شد، تصویر روشنی از حال و هوای عمومی پس از توافق آمریکا و ایران ارائه می‌دهد.

این نظرسنجی نشان داد که حتی در میان رأی‌دهندگانی که از جناح راست به ریاست نخست وزیر بنیامین نتانیاهو حمایت می‌کنند، ۹۳.۱ درصد ایران را حزب پیروز می‌دانند.

علاوه بر این، ۸۲.۹ درصد از شرکت‌کنندگان معتقدند که کارزار شش هفته‌ای علیه ایران «امنیت بلندمدت اسرائیل را تضعیف کرده است» و ۸۶ درصد از آنها دیدگاه منفی خود را نسبت به نتایج این نبرد و توافقی که آمریکا و ایران بدون مشارکت یا هماهنگی «تل‌آویو» منعقد کرده‌اند، ابراز کرده‌اند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۸۷.۸ درصد از شهرک‌نشینان صهیونیست معتقدند که رژیم تروریستی اسرائیل در دستیابی به اهدافی که برای آنها حمله را آغاز کرده بود، شکست خورده یا تنها به برخی از آنها دست یافته است، زیرا اسرائیل و ایالات متحده اعلام کرده بودند که هدف آنها از بین بردن برنامه هسته‌ای و تهدید موشکی ایران و سرنگونی حکومت است، که به هیچ کدوم دست نیافتند.

بحران اعتماد به سران رژیم اسرائیل

در همین راستا، نتایج به بحران گسترده‌تر اعتماد به سران رژیم تروریستی اسرائیل اشاره داشت؛ تقریبا سه چهارم شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، ۷۲.۵ درصد، گزارش دادند که اظهارات نتانیاهو مبنی بر اینکه «اسرائیل به دستاورد‌های بزرگی دست یافته و یک تهدید وجودی را از بین برده است» را باور ندارند، در حالی که ۵۶.۴ درصد مدیریت او در جنگ را «شکست خورده» یا «بد» توصیف کردند.

در مقابل، تنها ۲۶.۵ درصد عملکرد نتانیاهو در قبال این حمله را «خوب» یا «عالی» دانستند، در حالی که ۱۷.۱ درصد آن را «قابل قبول» دانستند.

این نظرسنجی همچنین به هزینه سیاسی که نتانیاهو پرداخت کرد اشاره کرد، چرا که حمایت از نخست وزیری او از ۴۰.۵ درصد در اوایل ماه مارس به ۲۹.۴ درصد در ماه ژوئن به شدت کاهش یافت.

این نظرسنجی همچنین نارضایتی عمیقی را از نحوه مدیریت جنگ توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و پیامد‌های آن، از جمله توافق با ایران، که به شدت در اسرائیل با آن مخالف هستند، نشان داد.

۶۹.۱ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، مدیریت او در جنگ را «شکست‌خورده» یا «بد» توصیف کردند، در حالی که تنها ۱۰.۸ درصد آن را «خوب» یا «عالی» دانستند.

منبع: المیادین