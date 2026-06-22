باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور امروز دوشنبه یکم تیرماه در آیین نواختن زنگ معاملات بورس در فصل تابستان ۱۴۰۵، با اشاره به ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد تمدن ایرانی، گفت: ملت ایران همواره در تاب‌آوری بی‌نظیر ظاهر شده‌اند، در چند دهه گذشته شاهد تاب‌آوری مثال‌زدنی ملت ایران بودیم. اگر به تمدن ایرانی نیز نگاه کنیم تاب‌آوری، ویژگی ایران و ایرانی است. تمدن ایران، تمدنی است که همه بدان افتخار می‌کند، تمدنی که مبنای آن صلح و صلح‌طلبی بوده است، اما تاب‌آوری و مقاومت جزو ویژگی‌های تمدن ایرانی و هم عرض با صلح‌طلبی ایرانیان بوده است.

وی افزود: هر کس که خطا کرده و حمله‌ای به مردم ایران کرده، در نهایت یا در فرهنگ غنی ایرانی حل شده یا تسلیم شده و یا هر دو؛ این واقعیتی است که در طول تاریخ همواره شاهد آن بوده‌ایم.

معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: تمدن مدعی غرب که به بهانه حقوق بشر، ایران متمدن را هر سال در سازوکار‌های خود محکوم می‌کند و ایران‌هراسی را به عنوان یک راهبرد جدی برای مقابله با این تمدن و فرهنگ در دنیا مطرح می‌کند. امروز چه دستاوردی داشته‌اند بدون اینکه هزینه‌های زیادی پرداخت کنند؟

عارف تاکید کرد: امروز ایران‌هراسی جای خود را به ایران‌دوستی داده و این ایران‌دوستی نه تنها توسط مردم و نخبگان کشور‌های غربی، بلکه توسط مسئولان ارشد سیاسی و تحلیلگران برجسته آنها نیز مطرح می‌شود.

وی گفت: دشمن نه در جنگ ۱۲ روزه و نه در جنگ سوم نتوانست از سرمایه اجتماعی استفاده کند و مردم را علیه نظام به میدان بیاورد، ظهور مردم در جنگ سوم فوق العاده بالا و عجیب بود.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه لازمه سرمایه‌گذاری ایجاد امنیت است، اظهار کرد: سرمایه‌گذار باید اطمینان کامل داشته باشد میثاقی که با آنان می‌بندیم مبنی بر ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است. برنامه ما نیز حمایت از بازار سرمایه است و از این مسیر سرمایه‌گذاری در ایران را گسترش می‌دهیم.

منبع: ایرنا