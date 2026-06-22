مسابقات قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر آسیا ۲۰۲۶ از دهم تا شانزدهم تیرماه سال جاری به میزبانی شهر ناخون راتچاسیما تایلند برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران روز پنج‌شنبه چهارم تیرماه برای حضور در این رقابت‌ها راهی تایلند می‌شود و آخرین تمرین این تیم پیش از اعزام به تایلند از ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز سه‌شنبه دوم تیرماه با حضور اصحاب رسانه در کمپ تیم‌های ملی زنان برگزار می‌شود.

سرمربی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران ترکیب اعزامی این تیم به مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ را مشخص کرد که فهرست آنها بر اساس پست بازیکنان به قرار زیر است:

پاسور: آیدا باقرنیا، سانیا بحری سفیدی و حدیث ارفع رفیعی

قطر پاسور: ثنا نقی پور

دریافت‌کننده قدرتی: ستایش نصر اصفهانی، ماریا محمدی، یکتا کثیری و الینا لطفی‌نیا لداری

مدافع میانی: فاطمه همایون، ملینا غفرانی، سما یحیی پور و النا همایونی راد

لیبرو: عسل ولی پور و تارا شکی

فریبا صادقی به عنوان مدیر فنی، آرش صادقیانی (مشاور فنی)، اکرم قهرمانی (سرمربی)، سمیه خردمند و تهمینه درگذنی (مربیان)، سمیه جماد شرف (بدنساز)، مرضیه نوروزی (آنالیزور)، سیده سایه موسوی (فیزیوتراپ)، نازنین کمالوند (ماسور) و سارا افتخارزاده به عنوان سرپرست، تیم ملی نوجوانان دختر را در این مسابقات همراهی می‌کنند.

همچنین پروانه عاقلی فرد به عنوان داور و نسیرین حق شناس به عنوان ناظر داوری در مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا در تایلند حضور خواهند داشت.

برچسب ها: والیبال ، والیبال دختران
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